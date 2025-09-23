La seguridad de los ciclistas y la elegancia en cocinas triunfan en los Premios DesignEuropa de la EUIPO

La comunidad del diseño ha reconocido dos creaciones excepcionales, un casco de bicicleta de la empresa francesa Overade y una campana extractora de cocina de la firma polaca Ciarko Design, en el transcurso de la gala de entrega de los Premios DesignEuropa, organizados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), cuya sede está en Alicante. Los galardones, que han sido entregados en Copenhague y alcanzan su sexta edición, celebran los avances en el diseño industrial y reconocen la creatividad e innovación en Europa.

El casco para bicicleta Overade Life ha recibido el Premio a Emprendedores y pequeñas empresas. El producto, diseñado en Francia por la empresa Overade, incluye luces integradas y funciones inalámbricas para mejorar la seguridad y la visibilidad de los ciclistas urbanos.

João Negrão enytregando el prtemio a la diseñadora Hella Jongerius. / INFORMACION

Por su parte, Ciarko Design, el mayor fabricante polaco de campanas de cocina de alta calidad, se ha llevado el Premio Industrial por su campana extractora Mono. El jurado tuvo en cuenta la combinación de diseño, tecnología y conciencia medioambiental del producto.

Cabe destacar la presencia de España entre los finalistas seleccionados para la categoría Industrial, con dos propuestas: el "Bicinete", ejemplo de movilidad urbana sostenible de la empresa valenciana Cecotec, y la estación de carga para vehículos eléctricos "The Solar Trees", de la empresa holandesa Fastned y firmada por la diseñadora turolense María García Mansilla.

El Premio al Diseño Next Generation ha sido para David Borovic, un joven diseñador de Rumanía cuyo trabajo combina la innovación y la sostenibilidad, con proyectos como "Synthesis", una bicicleta eléctrica híbrida que destaca por sus materiales respetuosos con el medio ambiente, la ergonomía y el diseño funcional.

Momentos previos de la gala celebrada en la capital danesa. / INFORMACION

Por último, la célebre diseñadora neerlandesa Hella Jongerius ha recibido el Premio a la Trayectoria profesional por sus valiosas aportaciones al ámbito textil, el mobiliario y el diseño industrial. A lo largo de sus 30 años de carrera, ha promovido el uso de materiales y colores y su enfoque centrado en las personas ha influido profundamente en la forma en la que la industria entiende el diseño y su impacto medioambiental.

En palabras del director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, "los diseñadores son las mentes que hay detrás de los productos icónicos por los que Europa es conocida en todo el mundo. En una época en la que tenemos cada vez más opciones como consumidores, elegimos los productos no solo por sus capacidades técnicas, sino también por su innovación estética".

Talentos

Por eso, ha añadido, "estamos orgullosos de reconocer tanto a talentos emergentes como a diseñadores legendarios, como Hella Jongerius, lo que pone de relieve nuestro compromiso con la protección y la promoción de diseños innovadores en toda Europa y fuera de ella".

Por su parte, Sune Stampe Sørensen, director general de la Oficina de Patentes y Marcas de Dinamarca y miembro del jurado de los Premios DesignEuropa, ha dado la enhorabuena a todos los ganadores, finalistas y participantes en los Premios DesignEuropa de este año. "Como parte del jurado, ha sido realmente inspirador ser testigo de la pasión, la creatividad y la determinación que impulsan la innovación y dan forma a diseños que no solo resuelven problemas, sino que también elevan la estética. Este evento es un poderoso recordatorio de cómo el diseño y la innovación van de la mano para crear un futuro mejor", ha concluido.