La alcoyana Cárnicas Catalá se sitúa al borde del cierre tras plantear un ERE de extinción para sus 55 empleados

La empresa alcoyana Cárnicas Catalá, con 65 años de trayectoria a sus espaldas, se ha situado al borde de la desaparición tras haber presentado un Expediente de Extinción de Empleo para sus 55 trabajadores. La compañía alega motivos económicos, y solo la entrada de un inversor podría evitar el cierre.

Cárnicas Catalá fue fundada en 1969 por os familias, Cabanes y Catalá, que decidieron sumar esfuerzos para montar el negocio. Dedicada a la fabricación de embutidos, elaborados y el despiece de carnes, cuenta con una fábrica en el polígono de Cotes Baixes en Alcoy, así como con tiendas en los mercados de Sant Roc y Zona Nord en la misma ciudad. El expediente planteado va dirigido a sus 55 empleados, de los cuales 47 pertenecen a la fábrica y los ocho restantes a las tiendas.

La sede de Cárnicas Catalá en el polígono Cotes Baixes de Alcoy. / Juani Ruz

Según la información facilitada desde el sindicato CC OO, la empresa venía arrastrando problemas financieros desde hace tiempo, lo que ha derivado en la presentación de este ERE. En la actualidad la mayor parte de los empleados se encuentran de permiso retribuido, mientras unos pocos se encargan de preparar y servir los últimos pedidos pendientes. De forma paralela se negocia el expediente entre la compañía y el propio sindicato.

Cuentas

De acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, los problemas vienen de lejos, concretamente de 2020, cuando la empresa obtuvo un resultado negativo de 282.268 euros, mientras que un año después el saldo, también negativo, se situó en 117.290 euros. Ya en 2022 el balance de pérdidas se redujo de forma significativa, para quedarse en 32.340 euros, hasta llegar a 2023, las últimas cuentas depositadas, en que ya el resultado fue positivo, aunque solo de 19.863 euros.

Sea como fuere, la empresa, al final, se ha visto abocada a presentar el ERE, lo que la ha dejado al borde de la desaparición. Solo la entrada de un inversor, de acuerdo con la información facilitada, podría evitar el fatal desenlace a través de un concurso de acreedores.