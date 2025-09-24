La firma de artículos eróticos Diversual estrena sede para mejorar su logística
El 64 % de los productos que comercializa la compañía ya son de fabricación propia
La firma alicantina Diversual, especializada en la comercialización de juguetes eróticos, estrena sede para ampliar su capacidad logística. Tras años de crecimiento, la compañía ha apostado por unas nuevas instalaciones de más de 1.300 metros cuadrados en Sant Joan d'Alacant, que le permitirán atender el crecimiento previsto.
"Necesitábamos un espacio que se adaptara a la evolución de Diversual. Hemos crecido no solo en número de empleados, sino también en contenidos, canales de comunicación y, especialmente, en nuestra marca propia, que hoy representa el 64% de nuestras ventas", señala el CEO de la firma, Fernando Martínez.
Las nuevas instalaciones están organizadas en tres grandes áreas. La primera, de carácter logístico, ocupa casi el 50% del total y alberga el almacén desde el que se preparan y envían todos los pedidos. La ampliación permite aumentar el stock disponible, reduciendo los tiempos de entrega y garantizando disponibilidad inmediata para los productos de la marca Diversual, incluso en recogida física.
La segunda zona está dedicada a las oficinas, donde se ubican los equipos de marketing, atención al cliente, producción audiovisual y fotografía. Incluye salas de reuniones, una cocina, zona de descanso y espacios diseñados para fomentar la creatividad y el bienestar laboral.
Showroom
La tercera gran apuesta del nuevo espacio es el showroom, una zona donde los clientes pueden experimentar de primera mano los productos. Desde masturbadores y vibradores hasta artículos de BDSM y cosmética erótica, el cliente puede ver, tocar, sentir las vibraciones y conocer el aroma o textura de los artículos antes de decidir su compra.
“Muchas personas que nos visitan están iniciándose en el mundo de los juguetes eróticos. Por eso es tan importante ofrecerles una atención personalizada, cercana y sin juicios, que les ayude a entender qué opciones existen y cuál se adapta mejor a sus gustos o necesidades”, subraya Lucía Jiménez, psicóloga y sexóloga de Diversual. El showroom también funciona como punto de recogida de pedidos online, una opción cada vez más demandada por quienes prefieren una atención presencial sin renunciar a la comodidad de la tienda digital.
Además, es posible realizar compras desde el mismo showroom y llevarse el artículo en el momento, siempre que se trate de un producto de la marca Diversual. En caso necesario, se ofrece servicio de devolución, cumpliendo con los requisitos de higiene exigidos.
Facturación
Con una previsión de facturación cercana a los 5 millones de euros en 2025, Diversual consolida su liderazgo en el mercado español, donde concentra el 90% de su actividad, con presencia creciente en Francia y otros países europeos.
La empresa combina su oferta comercial con una fuerte apuesta por la divulgación en salud sexual. Su Academia Erótica, el blog educativo de la marca, supera los 250.000 usuarios mensuales, mientras que sus redes sociales alcanzan una comunidad de más de 2,5 millones de personas, siendo uno de los canales más influyentes de educación sexual en español.
