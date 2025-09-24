El ginecólogo Rafael Bernabeu, premio Joaquín Rocamora 2025 a título póstumo

El prestigioso ginecólogo alicantino Rafael Bernabeu recibirá a título póstumo el Premio Joaquín Rocamora organizado por INFORMACIÓN, en su tercera edición. Será un merecido homenaje a un profesional que no solo realizó grandes aportaciones en la medicina reproductiva desde el Instituto Bernabeu, sino que también, desde la Fundación del mismo nombre, impulsó desde programas educativos hasta iniciativas científicas y proyectos de investigación, en una encomiable labor social que todavía se mantiene.

Rafael Bernabeu, fallecido en agosto del año pasado, está considerado como uno de los pioneros en medicina reproductiva de España desde su puesto como director médico del Instituto Bernabeu. Nacido en el seno de una familia humilde, su formación, ante la falta de recursos, fue en sus inicios totalmente autodidacta. De hecho, se pudo costear sus estudios universitarios llevando camillas y ejerciendo de recepcionista en la clínica Vistahermosa, antes de actuar también en un grupo musical.

Los miembros del jurado del Premio Joaquín Rocamora. / ALEX DOMINGUEZ

Unos esfuerzos que tuvieron sus resultados, como se pudo comprobar después en su intensa trayectoria profesional, empezando por el logro que supuso traer al mundo hace 36 años al primer niño alicantino fecundado en vitro. El doctor, asimismo, puso en marcha el primer banco de semen de Alicante, antes de poner en marcha en la propia capital de la provincia la clínica Bernabeu, que se convirtió en un centro médico de referencia admirado por especialistas de toda Europa. Pronto se le unirían a éste nuevos centros en Elche, Cartagena, Benidorm, Madrid, Palma De Mallorca y Venecia.

Paralelamente, Rafael Bernabeu creó una unidad de biología molecular y genética (Biotec), una sociedad que tiene en su haber varias patentes y premios internacionales merced a importantes avances en investigación.

Una actividad que ha traspasado fronteras, como lo demuestra el hecho de que el 70 % de las pacientes que recibe el Instituto Bernabeu son extranjeras procedentes de más de 90 países.

Un momento de la deliberación del jurado. / ALEX DOMINGUEZ

Pero la cosa no se ha quedado ahí, dado que Rafael Bernabeu también hizo gala de un gran compromiso social, constituyendo la fundación que lleva su mismo apellido. Una institución que nació con la finalidad de dar acceso a pacientes que no se lo podían permitir por su situación económica a técnicas como aquella que prevenía las enfermedades hereditarias y cortaba de raíz la transmisión genética. También a la congelación y custodia de óvulos a mujeres con cáncer, para que pudiesen convertirse en madres una vez superada la enfermedad.

La fundación, asimismo, creó becas para estudiantes sanitarios de nivel que carecían de recursos para seguir con sus carreras, o para el fomento de proyectos de investigación y difusión. Todo ello sin contar acciones benéficas de la mano de entidades como Nazaret o Aldeas Infantiles.

Jurado

Por todo ello y mucho más, el jurado ha respaldado este premio para Rafael Bernabeu a título póstumo, sucediendo a los dos anteriores galardonados, José Juan Fornés, del Grupo Masymas, y Toni Mayor, de Port Hotels. En esta edición han participado como jurado Francisco Murcia, del Grupo Murcia Puchades; Rafa Martínez, de CHM; Nacho Amirola, de Ineca; Fernando Canós y Marta Quesada, de Banco Sabadell; Rosa y María José Rocamora, de Alicante Urbana; Miguel Quintanilla, de GrupoIdex; Juan Fornés, de Masymas; Juan Alcaraz, de Aligrupo; Juan Amirola, de Rafiki África; Laura Ortiz, de Grupo Cívica; Eduardo López, de Terrapilar; Rafa Ballester, abogado; y por parte de INFORMACIÓN, su gerente Ángel Angulo y el director Toni Cabot. No pudieron estar en la reunión, aunque también forman parte del jurado, Perfecto Palacio, de Nobo; Ana y Toni Mayor, de Port Hotels; y Mariano Caballero, abogado.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 21 de noviembre durante una gala que se celebrará en la Casa Museo La Barbera dels Aragonés, en La Vila Joiosa.