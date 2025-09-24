Golpe a los cítricos por las restricciones en el riego: Alicante encabeza la caída de la producción en España

La agricultura de la provincia ya lleva tiempo sufriendo las consecuencias de los recortes en los recursos hídricos, aunque este año se van a poner de manifiesto con especial virulencia. Y es que las restricciones en el riego, de hasta el 57 %, han llevado a la provincia a encabezar la caída de la producción citrícola en España. Un descenso de nada menos que el 15, 2 %, que también hay que atribuir, aunque en menor medida, a factores como la plaga del trips de Sudáfrica y, en el caso de los limones, a los menores cuidados en materia de abonos y tratamientos fitosanitarios como consecuencia de los malos resultados de la campaña pasada.

Los datos sobre aforos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura no dejan margen a la duda y sitúan a la provincia a la cabeza en el descenso en España de la producción citrícola en la campaña 2025/26. Una merma del 15,2 % con relación a la campaña anterior, lo que supone un porcentaje bastante superior a la caída experimentada por la cosecha nacional, que ya es la más baja en los últimos 16 años al haberse reducido un 10,8 %.

Un agricultor contempla el estado de los limones en una plantación de la provincia. / Juani Ruz

Así las cosas, la previsión en el caso de la provincia de Alicante para esta campaña es de 486.509 toneladas de cítricos, de las que 205.813 toneladas serán limones, 149.546 toneladas naranjas, y 118.111 toneladas mandarinas.

Según explican desde Asaja Alicante, una de las principales causas de dicho desplome en la provincia ha sido la restricción del riego de hasta un 57 % desde el inicio del año hidrológico hasta abril, y del 33% desde abril a septiembre, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. Unos recortes que están íntimamente relacionados con el estado de la cuenca, que tiene la mayor parte de los embalses bajo mínimos.

A ello hay que añadir las consecuencias del trips de Sudáfrica, plaga de la que Alicante ha sido la “zona cero”, impidiendo a parte de los árboles brotar en verano y ocasionando una floración muy débil. Otro de los factores de peso que han perjudicado a los cítricos fue la escasa pluviometría registrada durante el anterior año hidrológico en Alicante, agravado por el recorte al regadío.

Limón fino, a pocos días del inicio de la recolección. / Juani Ruz

A todas estas adversidades hay que añadir, en el caso de los limones, los menores cuidados por parte de los productores después de una campaña desastrosa como la del año anterior, donde parte de la cosecha se quedó sin recolectar por los bajos precios.

De hecho, es precisamente el limón el que se ha visto más afectado por el descenso de la producción, concretamente en un 21,9 %, debido a estas cuestiones y a sus elevadas necesidades de riego no satisfechas. El segundo cítrico más castigado es la mandarina, que cae un 16,5 %.

Llegados a este punto y con este panorama, la asociación agraria alicantina muestra su preocupación ante las previsiones nacionales del Ministerio para la actual campaña 2025/26, que a nivel nacional estiman en tan solo 866.654 toneladas. Datos inferiores a la demanda proyectada para 2026, que pueden poner en riesgo el abastecimiento, especialmente para la industria de transformación.

Recolección de naranjas en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

“En contraposición a esta reducción en el volumen, la calidad del limón en la próxima cosecha será significativamente superior, lo que permitirá un mayor aprovechamiento para el mercado en fresco”, afirma el presidente de Asaja Alicante y citricultor de la Vega Baja, José Vicente Andreu. Esto, añade, garantizará el suministro para el consumo directo, pero genera incertidumbre en el sector industrial, que podría enfrentarse a un déficit de materia prima para la elaboración de zumos y derivados en un contexto internacional de fuerte demanda de zumo.

Es por ello por lo que Andreu hace un llamamiento a las administraciones para que impulsen medidas de apoyo rotundo al sector citrícola frente a los desafíos derivados de la falta de agua y del mapa geopolítico, "promoviendo la competitividad de los productores alicantinos, que continúan siendo un pilar clave de la economía agraria de la provincia", remarca.

Precios

Asimismo, y a partir de este contexto, las cotizaciones para el agricultor de limón, según estima la organización agraria, deberían ser como mínimo un 50 % mayores a las de la campaña anterior, para poder cubrir el incremento de costes que ahora tienen que asumir derivados de la caída de producción.

Desde Asaja Alicante animan a defender precios acordes a la situación actual. "Los agricultores -subraya- no deben admitir precios a la baja, pues no existen razones que lo justifiquen. Y, sobre todo, se debe fijar los precios en función del rendimiento por hectárea y la buena calidad de esta cosecha, y no tomar como referencia el precio por kilo del año anterior".

Otras de las reivindicaciones de Asaja Alicante es un control de plagas más eficiente y que se respete el derecho al agua para el desarrollo sostenible de la agricultura. “Siempre hemos anunciado que cuando falte el agua, la cesta de la compra subirá. Desgraciadamente, es algo que ya estamos empezando a ver", concluye.