El Puerto de Alicante se coordinará con los sectores productivos para optimizar las líneas de mercancías
La institución licita una estrategia de innovación que también permitirá mejorar las capacidades del recinto a través de la digitalización
La Autoridad Portuaria de Alicante abre una nueva etapa en el impulso a la innovación, lanzando una licitación para la revisión y actualización de su estrategia. Con esta iniciativa pretende definir una hoja de ruta clara y ambiciosa que, acorde al marco estratégico desarrollado por Puertos del Estado, guíe el desarrollo del puerto en el periodo 2026-2030. Entre las medidas que se pretenden implementar figura la coordinación con los sectores productivos de la provincia de cara a optimizar el funcionamiento de las actuales líneas marítimas de mercancías e incluso atrer otras nuevas, así como mejorar las capacidades del recinto portuario a través de la digitalización y las nuevas tecnologías.
El verdadero objetivo de esta nueva estrategia es identificar acciones y metodologías que habiliten una transformación real y orientada a resultados, permitiendo afrontar los retos tecnológicos, ambientales y logísticos de la próxima década. El Puerto de Alicante desea reforzar así su posicionamiento como referencia nacional e internacional en innovación y desarrollo sostenible.
Según ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, uno de los objetivos pasa por involucrar a los sectores productivos de la provincia con la finalidad de abordar proyectos conjuntos. Entre las iniciativas que están sobre la mesa, la máxima coordinación para optimizar las líneas de mercancías y los enlaces de las navieras, de manera que respondan a las necesidades de estos sectores.
La definición de la estrategia de innovación se suma a otras actuaciones que el organismo, presidido por Luis Rodríguez, está promoviendo desde su llegada, como la licitación de la Agenda de Transición Energética, la consulta preliminar al mercado sobre el potencial del hidrógeno y el desarrollo del proyecto SmartPort Alicante. Estas acciones consolidan una visión global, que sitúa la innovación sostenible y el impacto positivo en el sector logístico-portuario, en el centro de la estrategia del Puerto de Alicante.
En ese sentido, Rodríguez, ha destacado que "lo que queremos es convertir la innovación en elemento central y tractor de la actividad portuaria, creando valor en los sectores productivos, fomentando proyectos colaborativos, para generar un impacto positivo en su área de influencia”.
Dinamización
Según el presidente del puerto, la nueva estrategia de innovación dinamizará el rico y potente ecosistema innovador de la provincia de Alicante, compuesto por empresas que están sacando adelante un gran número de proyectos innovadores de relevancia. “La suma de todas estas acciones refuerza el compromiso del puerto, con una innovación sostenible y con efecto directo en el sector, alineada con nuestra visión de ser un puerto inteligente, verde, interconectado y generador de oportunidades para el territorio”, ha declarado.
La licitación de la estrategia de innovación, publicada en la plataforma de contratación del sector público, estará abierta a ofertas hasta el 17 de octubre.
