Radiografía de la inteligencia artificial en Alicante: muchas empresas, pero de escaso tamaño

1MillionBot, MedBravo u Orizon son solo algunos ejemplos de empresas nacidas en Alicante, que tienen como base la inteligencia artificial para el desarrollo de su negocio. Una tecnología que está permitiendo a la provincia hacerse un hueco en el competitivo ecosistema digital español, aunque sus representantes adolecen del mismo problema que afecta a todo tejido productivo de la zona: la falta de tamaño, que supone un importante obstáculo a la hora de competir en las grandes ligas.

Así se deduce del estudio La inteligencia artificial en España: formación y empresas nativas que acaban de publicar la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Un trabajo que refleja el impacto que ya tiene esta tecnología en la sociedad y la economía nacional, que crece, además, a un ritmo bastante superior al resto de sectores.

En todo el país ya hay 2.825 empresas que se crearon específicamente para desarrollar productos o servicios relacionados con la inteligencia artificial, más del doble que hace una década. Eso sí, como ocurre con el resto del sector tecnológico, gran parte de esta actividad se concentra en Madrid, que suma 829 compañías, y en Barcelona, que cuenta con otras 552, lo que significa que solo estas dos provincias concentran más del 50 % del tejido productivo especializado.

Un nodo especializado

La buena noticia es que las siguientes de la lista son Valencia, con 175 empresas, y Alicante, que ocupa así la cuarta posición con un total de 88 empresas "nativas de IA", como las califica el estudio. Por detrás quedan demarcaciones como Málaga, A Coruña o Zaragoza, donde el sector tecnológico también ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años.

En este sentido, cabe recordar que iniciativas como 1.070 HUB, impulsada, entre otros, por el exrector de la UA Andrés Pedreño, ya abogaba por impulsar Alicante como un nodo tecnológico especializado en inteligencia artificial, aprovechando el impulso de espacios como Torre Juana, la presencia de la Fundación Ellis, que lidera Nuria Oliver; o del Instituto de Inteligencia Artificial de Andrés Torrubia.

Un evento en Torre Juana, que alberga diversas empresas relacionadas con la inteligencia artificial. / Héctor Fuentes

En cualquier caso, este aparente éxito desde el punto de vista de la creación de empresas no logra escapar de la misma 'maldición' que sufre el conjunto del tejido económico alicantino, en el que predominan las micropymes y apenas hay grandes empresas que sirvan de locomotora al resto de la economía.

De esta forma, si se analiza el empleo creado por estas compañías, Alicante desciende desde el cuarto al octavo lugar -con un total de 1.569 ocupados-, ya que la superan demarcaciones como Guipúzcoa (4.538), Vizcaya (3.179) o las citadas A Coruña (2.568) y Zaragoza (1.647).

En este caso, la concentración en las dos mayores ciudades españolas es aún mayor. Sólo Madrid suma hasta 62.090 trabajadores de los 109.274 con los que cuenta este negocio en el país, y Barcelona reúne otros 18.781. En otras palabras, que entre ambas concentras tres de cada cuatro empleos que generan las compañías nativas en IA.

Con todo, también cabe señalar que las empresas alicantinas de este negocio son notablemente más grandes que la media de la provincia, con cerca de 18 trabajadores por cada una de ellas, más del doble que el conjunto del tejido empresarial de la zona. Algo es algo.

Sectores tradicionales

Pero, más allá de las compañías que se dedican al desarrollo de productos y servicios relacionados con la IA, el estudio también analiza la permeabilidad del conjunto de la economía a esta tecnología disruptiva. Y lo cierto es que, tanto España, como la Comunidad Valenciana no salen muy bien parados en la comparativa europea, sobre todo, por el bajo peso de los sectores más punteros, los que mejor pueden aprovechar la innovación.

De esta forma, si en el conjunto de Europa el peso de los sectores con mayor exposición a la IA alcanza el 22,9 % del PIB, en España esta cifra disminuye al 18 %, y en la Comunidad Valenciana baja al 12,9 %. Esto supone un problema, porque indica que el tejido productivo de la autonomía tiene menos oportunidades de aprovechar el aumento de productividad y los beneficios de la IA.

Además, los profesionales que se dedican a esta actividad en España cobran menos dinero: solo un 36 % recibe un salario superior a los 60.000 dólares, frente al 93 % de los que se dedican a lo mismo en Estado Unidos o el 66 % de los que trabajan con IA en el Reino Unido, lo que supone un freno a la hora de captar talento.