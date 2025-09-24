¿Sabadell o BBVA? Este es el banco con más reclamaciones en Alicante

Las sentencias europeas que despejaron el camino para reclamar los gastos de constitución de las hipotecas dispararon el año pasado el volumen de quejas que los consumidores presentaron ante el Banco de España. En el conjunto del país se alcanzó un nuevo récord, con un total de 56.099 escritos registrados, un 69 % más, de los que 1.715 fueron en la provincia de Alicante, donde la cifra se incrementó en un 53,9 %.

Son algunas de las cifras que ha facilitado el jefe de la unidad de gestión de expedientes e información del servicio de reclamaciones del supervisor, Emilio Ruiz, y la técnico de la Unidad de Buenas Prácticas de esta institución, Cynthia Naveda, durante la presentación que han realizado en Alicante. Un acto que se ha celebrado en la sucursal del Banco de España en la ciudad y que también ha contado con su director, Pedro Sánchez.

Lo más llamativo es que la mayoría de estas quejas ha caído en saco roto, puesto que el supervisor del sistema financiero español inadmitió el 74,5 % de estas quejas, en el caso de Alicante, y hasta el 78,8 % a nivel nacional por diversos motivos. El más habitual: considerar que se trata de una materia que no es de su competencia, como ocurrió con las quejas por los gastos de formalización, ya que los responsables del Banco de España estiman que debe ser un juez quien diga caso a caso cuándo estos gastos han sido abusivos y cuándo no, según explicó Ruiz.

Emilio Ruiz, Pedro Sánchez y Cynthia Naveda. / ALEX DOMÍNGUEZ

Todo un contrasentido, sobre todo si se tiene en cuenta que España está obligada a incorporar a su jurisprudencia las decisiones del TJUE y que los juzgados especializados en abusos hipotecarios dan la razón a los usuarios en la inmensa mayoría de los casos.

Desglose por productos

En Alicante, estos gastos hipotecarios concentraron el 45,7 % de las reclamaciones presentadas, con un total de 784 escritos. En segundo lugar se situaron los fraudes, principalmente relacionados con tarjetas de crédito o pagos online, que sumaron 284 casos, un 16,6 % más. En tercer lugar están las comisiones y gastos, que fueron el motivo de otras 142 quejas en la provincia, mientras que las reclamaciones por problemas con la información o la documentación representaron otros 72 casos.

En cuanto a la distribución de estas quejas por entidades, hay dos bancos que destacan por encima del resto, según los datos facilitados durante la conferencia. Se trata de BBVA y Sabadell, que juntos acaparan más del 40 % de las reclamaciones de los consumidores en Alicante, a pesar de que todo el proceso de la opa que el primero ha presentado sobre el segundo ha obligado a sus equipos a esforzarse por ganar el favor del público.

Emilio Ruiz, junto al director de la sucursal del Banco de España en Alicante, Pedro Sánchez. / ALEX DOMÍNGUEZ

El primero fue objeto de 354 reclamaciones ante el Banco de España, el 20,6 % de las contabilizadas en Alicante, y el segundo sumó 345, un 20,1 %. A algo más de distancia se encuentra CaixaBank, con 297 reclamaciones, un 17,3 % del total, aunque también hay que tener en cuenta que la estadística separa en este caso la filial especializada en créditos al consumo -Caixabank Payments & Consumer- que suma otras 50. La cuarta sería Santander, con 171 quejas.

Neobancos

Durante el acto, los responsables del supervisor financiero español también hicieron referencia a la proliferación de los denominados neobancos, las compañías que prestan servicios financieros a través de internet. Unas compañías que, en apenas año y medio, desde finales de 2023 hasta junio de este año, han pasado de 3 a 7 millones de clientes en España y de unos 1.000 a 10.000 millones en depósitos, según explicó Cynthia Naveda.

Sin entrar a valorarlos, la técnico sí aconsejó fijarse en si se trata de entidades registradas en el Banco de España o en algún otro supervisor europeo, ya que solo así los ahorros que se depositen estarán protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos.