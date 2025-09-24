Transgourmet lanza “Jóvenes Chefs”, el concurso apadrinado por los Hermanos Torres que premia el talento de los estudiantes de hostelería

Transgourmet Ibérica, dedicada a la distribución a la hostelería y a los supermercados de proximidad, lanza la primera edición de “Transgourmet Jóvenes Chefs”, un concurso gastronómico destinado a premiar y visibilizar el talento de los estudiantes de las escuelas de hostelería. Catalunya será el punto de partida de esta iniciativa, que aspira a crecer y llegar a centros formativos de toda España.

El objetivo del certamen es ofrecer a los futuros chefs la oportunidad de poner a prueba su creatividad y técnica reinterpretando un plato tradicional. El concurso contará con la participación de los Hermanos Torres, Sergio y Javier, imagen del canal Horeca de la compañía, que con 3 estrellas Michelin formarán parte de un jurado de excepción junto con Javier Martínez, chef del restaurante Castell Peralada, también estrella Michelin.

La convocatoria para las escuelas de hostelería de Catalunya estará abierta hasta el 10 de octubre, y cada escuela de hostelería podrá presentar a un estudiante acompañado de su tutor o tutora. Los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción y enviar su receta junto con una fotografía del plato propuesto. A partir de este material, el jurado seleccionará a los 10 semifinalistas del certamen.

Los elegidos visitarán un centro GM Cash para abastecerse de los productos necesarios para la preparación del plato que presentarán en el Gastronòmic Fòrum Barcelona, del 3 al 5 de noviembre. Allí, los aspirantes mostrarán su habilidad en directo ante el jurado en un tiempo máximo de 30 minutos, y solo cinco pasarán a la gran final.

Tras un emocionante proceso de selección, el 3 de diciembre en el Mirador Petit del Castell de Peralada, los cinco finalistas dispondrán de dos horas para elaborar en vivo su plato y se valorarán criterios como el sabor, presentación, técnica, reinterpretación de la tradición, aprovechamiento del producto y organización en la cocina.

El ganador del concurso recibirá un trofeo y una estancia exclusiva en las cocinas de los Hermanos Torres, trabajando codo a codo con su equipo y aprendiendo de sus procesos, filosofía y exigencia creativa. Además, los finalistas del 2º al 5º puesto recibirán reconocimientos, así como los tutores y escuelas por su labor formativa.

Con esta iniciativa, Transgourmet reafirma su compromiso con la formación y la promoción del talento joven de la hostelería, ofreciendo a los futuros chefs una plataforma para mostrar su creatividad, aprender de grandes referentes y dar un paso decisivo en su carrera profesional.

Para más información y consulta de las bases: Transgourmet Jóvenes Chefs.