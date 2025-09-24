Uepal reconoce la trayectoria empresarial de la vicepresidenta de Pikolinos, Rosana Perán

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) distinguirá este año la trayectoria de Rosana Perán entregándole el Premio a la Trayectoria Empresarial en la séptima edición de los galardones que organiza anualmente la asociación. Será durante una gala que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Aspe, con el patrocinio de Cajamar y la colaboración de la Diputación de Alicante.

"Un año más rendimos homenaje a quienes contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra provincia. Entidades que son ejemplares dentro de nuestro tejido asociativo, que trabajan en pro del futuro de nuestra provincia desde muy diferentes ámbitos. Y destacamos la trayectoria de una empresaria que es referente en nuestra provincia y sobre todo en su sector, el calzado. Rosana Perán es ejemplo de trabajo, de innovación y de éxito", ha señalado el presidente de Uepal, César Quintanilla.

Junto con la empresaria ilicitana, los galardones de este año también distinguirán al Colegio oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante con el Premio al Fomento de la incorporación y la participación activa de la mujer en los órganos de gobierno empresariales. La junta de gobierno del COAT Alicante está presidida por una mujer, Cristina Bordera, y más de la mitad de sus miembros son mujeres.

La junta directiva de Uepal, en su última reunión en APSA. / INFORMACIÓN

El galardón al Fomento de la Formación será para Facpyme (Federación de comercio y Pymes de la provincia de Alicante). Esta entidad aglutina a empresas y asociaciones de comerciantes de la provincia de Alicante y realiza una importante labor formativa entre sus asociados.

Vega Baja

El Premio Fomento de la vertebración de la provincia será para Asemvega (Asociación de Empresarios de la Vega Baja) fundada en 1996 como un bastión de unidad empresarial en la Vega Baja del Segura, trabaja por el progreso económico y el bienestar de la comarca, respetando su identidad y fomentando la innovación y el emprendimiento.

Por último, APHA (Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la provincia de Alicante) será galardonada con el Premio al Fomento de la Economía Provincial. APHA, fundada en 1977, representa a la industria turística de la provincia poniendo en valor la importancia de la promoción y mejora continua de todos los destinos de la provincia.

Los premios se han aprobado este martes durante la celebración de la reunión del comité ejecutivo y junta directiva de Uepal en el Centro Ocupacional Terramar de APSA, una ONG que desarrolla actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital. Su objetivo principal es acompañar y apoyar a las personas usuarias y a sus familias, favoreciendo al máximo su autonomía y el desarrollo de su potencial.

Rosana Perán

Desde la organización destacan que Perán cuenta con "una trayectoria sobresaliente en el sector de la industria del calzado". Fue reconocida con el Premio Dux 2024 como Líder Emergente, por su compromiso con el talento y el liderazgo humanista.

En la actualidad, ostenta distintos cargos institucionales –ocupados por primera vez por una mujer-, como el de presidenta de la Confederación Europea del Calzado (CEC). Asimismo, desde el año 2008, es vicepresidenta de Grupo Pikolinos.

También ha sido pionera convirtiéndose, en el año 2008, en la primera mujer en presidir la Asociación de Industriales del Calzado de Elche (AICE) y en 2010 fue precursora liderando la fusión de las cuatro patronales locales del calzado, que convivían en la Comunidad Valenciana, formando la patronal autonómica Avecal, de la que fue presidenta hasta el año 2015.

En su labor como vicepresidenta del Grupo Pikolinos ha dirigido departamentos estratégicos, vinculados a las áreas de Gestión, Auditoría Interna, departamento Jurídico y Comisión Financiera, donde ha logrado mejoras significativas en la gestión financiera y de procesos, incorporando valores empresariales de primer nivel, como la mejora continua o la innovación formativa de los equipos. Por otro lado, su amplia experiencia abarca el conocimiento detallado de todas las etapas del proceso de producción de calzado, desde la adquisición de materia prima hasta la comercialización, lo que le confiere una perspectiva práctica y de conexión total con la realidad empresarial que dirige y con el sector que representa.

Actualmente, es también la presidenta de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, que promueve el progreso a través de la colaboración con distintas causas sociales.