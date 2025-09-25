Buenas noticias para el puerto de Alicante: el tráfico de mercancías vuelve a crecer

Está siendo un año complicado para el puerto de Alicante en lo que respecta al tráfico de mercancías, con una tendencia a la baja que se viene manteniendo prácticamente durante todo el ejercicio. Las cifras del mes de agosto, sin embargo, invitan al optimismo, dado que recogen un incremento del 14 %, rompiendo de esta forma con la dinámica negativa de los últimos meses. La recuperación del transporte de materiales de construcción ha resultado decisiva para volver a la senda del crecimiento, aún a pesar de que se sigue un 13 % por debajo de los movimientos de 2024.

Los datos publicados por Puertos del Estado reflejan que por los muelles del puerto alicantino pasaron durante el mes de agosto 241.524 toneladas de mercancías frente a las 212.856 del mismo periodo del año anterior. Un incremento este que guarda una relación directa con el comportamiento de los graneles sólidos, precisamente lo que ha ido lastrando la actividad desde el inicio del ejercicio.

Un buque en plena operación de descarga. / Jose Navarro

En esta ocasión, sin embargo, se ha registrado una importante recuperación, dado que se ha pasado de las 88.123 toneladas de agosto de 2024 a las 110.608 del actual. Se trata, principalmente, de calizas, áridos y cementos, materiales que se utilizan en la construcción y que se han visto directamente afectados por la situación de incertidumbre que han venido generando los aranceles promovidos por el presidente de EE UU, Donald Trump.

También ha tenido un buen comportamiento la mercancía general, que ha progresado de manera positiva al transitar desde las 118.863 toneladas a las 126.371, algo que hay que atribuir a la decidida apuesta que está llevando a cabo Luis Rodríguez desde que aterrizó en la presidencia de la Autoridad Portuaria por el tráfico de contenedores, de la mano de compañías como JSV o TMS.

El tráfico ro-ro, es decir, el de las líneas marítimas que embarcan directamente a los camiones con las mercancías que transportan, también ha tenido un excelente comportamiento este último mes, pasando de 1.446 toneladas a 5.441.

Grúas de gran tonelaje operando en el puerto. / Jose Navarro

No han seguido la misma tendencia, sin embargo, los graneles líquidos, que han experimentado un retroceso al pasar de 5.860 toneladas a 4.545, si bien no se trata de cantidades significativas que impacten de lleno en el balance final.

En lo que respecta a los buques mercantes, en consonancia con el comportamiento que ha tenido el mes de agosto, se ha registrado un incremento, al transitar de los 84 del año pasado a los 92 del ejercicio actual.

Pese a los datos positivos, lo cierto es que en el acumulado de enero a agosto todavía las cifras están por debajo de las de 2024, toda vez hasta ahora han pasado por el puerto 1.809.107 toneladas de mercancías, lo que supone un 13,3 % menos.

Coyuntural

Desde la institución vienen defendiendo que se trata de una situación coyuntural, sobre la base de que la principal empresa que realiza las operaciones con los materiales de construcción ha estado buscando destinos y clientes alternativos, que compensen los descensos acumulados desde principios del año.

Teniendo en cuenta que todavía quedan cuatro meses por delante para que acabe el ejercicio, se espera que el retroceso en el tráfico de mercancías vaya diluyéndose de forma paulatina, y que incluso pueda llegar a equilibrarse con las toneladas que pasaron por las instalaciones portuarias en 2024.