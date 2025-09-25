Elecciones en la CEV: así elegirán los empresarios alicantinos a su nuevo presidente

Aunque a nivel autonómico la retirada de Salvador Navarro dejará a Vicente Lafuente como único candidato a presidir la CEV, se mantiene la incógnita de qué sucederá con la presidencia provincial de la patronal en Alicante. Por un lado, César Quintanilla, presidente de Uepal y aliado de Lafuente, ya ha dado un paso al frente y ha confirmado su intención de competir por el cargo. Y, por otro, el actual presidente, el ilicitano Joaquín Pérez -al que la caída de Navarro y la candidatura de Quintanilla le cogieron por sorpresa- sigue sin desvelar sus intenciones y reclama tiempo para sopesar las distintas alternativas que tiene sobre la mesa.

Entre el empresariado, la voluntad mayoritaria es que haya algún tipo de entendimiento que evite la división, pero, por si acaso el acuerdo no llega, la CEV ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral que permitirá dirimir la contienda. Un proceso que se inició el mismo día que se convocaron las elecciones, con la distribución del censo de miembros que forman parte de la asamblea y que, por tanto, deberán votar por uno u otro candidato el próximo 6 de noviembre.

En el caso de la estructura provincial de Alicante, esta asamblea está formada por 113 miembros, aunque no todos los votos tienen el mismo peso. Los estatutos de la patronal permiten que se asocien a la CEV tanto asociaciones sectoriales como empresas individuales sin ningún tipo de límite, pero a la hora de votar estas últimas solo pueden representar un máximo del 30 % del resultado.

En el caso de Alicante, las asociaciones cuentan con 69 delegados, mientras que las empresas suman otros 44. Es decir, que cuentan con el 38 % del censo, lo que obliga a ponderar su peso, de forma que cada uno de sus votos solo valdrá como 0,8.

Asociaciones

En cualquier caso, la clave está en lo que voten las distintas sectoriales. La que cuenta con un mayor número de representantes es la patronal hotelera Hosbec, que tiene siete delegados. En principio, los de Fede Fuster habrían respaldado una candidatura apoyada por Salvador Navarro, como sería la de Joaquín Pérez, pero una vez que el primero se ha apartado de la contienda, ya no está claro si mantendrán su apuesta.

El presidente de Hosbec, Fede Fuster. / Pilar Cortés

Mucho más fácil lo tendrán los seis delegados de Uepal, la organización que preside César Quintanilla, que es la segunda más numerosa. La junta directiva de esta última ha dado su apoyo cerrado al empresario farmacéutico. Pero, además, muchas de las organizaciones que forman parte de Uepal -como Fetrama, Asaja, Fopa, Jovempa, Facpyme o la Asociación Provincial de Hoteles- también cuentan con sus propios delegados en la asamblea, por lo que sería lógico que votaran en la misma dirección, lo que garantizaría de entrada alrededor de una veintena de votos a Quintanilla.

Otra organización con peso es la Federación del Metal (Fempa) que cuenta con cuatro representantes. En su día fue una de las primeras que se sumó al proyecto de la CEV cuando, tras la quiebra de la patronal provincial Coepa, Salvador Navarro impulsó la conversión de esta en patronal autonómica. Sin embargo, teniendo en cuenta que Vicente Lafuente es el presidente de su homóloga en Valencia, todo apunta a que también respaldaría a su candidato en la provincia.

En este sentido, las mayores incógnitas estarían en la Asociación de Fabricantes de Juguetes, que tiene cinco vocales, o la de supermercados, Asucova, que tiene tres, y que suelen estar al margen de las disputas empresariales. El resto de organizaciones solo cuenta, en su mayoría, con un representante, lo que obligaría a los candidatos a realizar una labor ardua para reunir los sufragios necesarios para superar la mayoría necesaria para ganar.

Sin avales

Entre las elecciones a nivel autonómico de la CEV y las correspondientes a las estructuras provinciales existen varias diferencias notables. La primera es que, en el caso de la Comunidad Valenciana se vota a una lista que forman un candidato a la presidencia y hasta cien candidatos a vocal de la junta directiva. Sin embargo, a nivel provincial solo se elige al presidente.

La otra gran diferencia es que, en el prime caso, para optar a la presidencia es necesario reunir antes los avales de un 20 % del censo, mientras que a nivel provincial no es necesario. Basta con presentar la candidatura, lo que abre la puerta a que cualquier miembro de la asamblea pueda presentarse. Eso sí, en este caso, debe ser antes del 22 de octubre, la fecha límite para inscribirse.