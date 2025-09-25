Fallece a los 78 años Baldomero Satorre, ex secretario general de la CAM

Alcoyano de nacimiento y de corazón, Baldomero Satorre Grau estudió en el colegio Salesianos de su ciudad, centro que por aquel entonces era la cantera de los profesionales que trabajaban en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, entidad que, junto a otras, daría paso más adelante a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Como no podía ser de otra forma, y para cumplir con la tradición, opositó para ingresar en el Monte de Piedad, objetivo que conseguiría con brillantez, empezando desde abajo, como simple auxiliar, para ir escalando poco a poco en el escalafón.

Allí vivió toda la etapa de fusiones y contrafusiones. Primero, en 1975, cuando la entidad en la que trabajaba pasó a denominarse Caja de Ahorros de Alicante y Murcia tras llegar a acuerdos con otras entidades, y posteriormente, en 1989, cuando ya se constituyó oficialmente la CAM.

Para entonces, Baldomero Satorre ya despuntaba, dado que nueve años antes había accedido al cargo de director en la urbana 1.007 de la calle San Lorenzo de Alcoy, en pleno centro de la ciudad, atendiendo las necesidades financieras tanto de los ciudadanos de a pie como, también, de los empresarios, en un municipio de potente dinamismo industrial. Fue antes de que en 1986 fuese nombrado director de zona, continuando de esta forma con su imparable progresión.

Confianza

No pasaron desapercibidas sus elevadas competencias profesionales, sobre todo para el también fallecido Juan Antonio Gisbert, que ostentando el cargo de director general de la CAM, lo reclutó en 1992 para que ocupara puestos de responsabilidad en Alicante. Hombre de su máxima confianza, solo dos años después lo nombró secretario general de la entidad, cargo que ostentaría hasta 2001, cuando abandonó la CAM junto al propio Gisbert.

Aficionado a la música y a la lectura, y amante de la vida sosegada y tranquila, se quedó a vivir en Alicante, concretamente en un piso de la Playa de San Juan, donde finalmente ha fallecido a los 78 años de edad.