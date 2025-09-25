Masymas evita el desperdicio de 1.970 toneladas de alimentos y dona 355 a entidades sociales

Masymas Supermercados, de la distribuidora Juan Fornés Fornés, S.A., está reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la solidaridad, centrando sus esfuerzos en la reducción del desperdicio alimentario. Fruto de ello, en el último año la compañía ha evitado el desperdicio de más de 1.970 toneladas de alimentos, al tiempo que ha donado 355 a entidades sociales.

La reducción del desperdicio alimentario, según explican desde la compañía dirigida por Juan Fornés, es fruto de una estrategia integral que incluye medidas como la gestión ajustada de pedidos, la mejora continua de procesos internos, la colaboración con la plataforma TooGoodToGo, la publicación de diversos artículos en la revista Mashogar en la que se comparten consejos de aprovechamiento de alimentos, o la aplicación de descuentos del 30 % en productos cercanos a su fecha de consumo preferente.

No obstante, el mayor avance en la reducción del desperdicio se ha logrado con la mejora y consolidación del sistema de donaciones a colectivos vulnerables, implantado en la mayoría de las tiendas de la cadena. Esto ha permitido a Masymas entregar 355 toneladas de alimentos a distintas entidades sociales de la Comunidad Valenciana y Murcia.

Alimentos embalados para su donación a entidades sociales. / INFORMACION

Desde la empresa destacan que el 80 % de estos alimentos donados son productos frescos, lo que permite un aporte nutricional adecuado y una rápida utilidad para las personas que los reciben. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la compañía con una alimentación saludable y accesible para los colectivos más vulnerables.

Inversión

Con todas estas medidas, Masymas ha invertido a lo largo de este año un total de 2,4 millones de euros, lo cual reafirma su compromiso con una alimentación más justa, sostenible y solidaria. De esta manera, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según destacan, reducir el desperdicio alimentario no es solo una cuestión de sostenibilidad, sino también de solidaridad. Para la firma, cada alimento aprovechado supone una oportunidad para ayudar redundando en un mayor bienestar para la sociedad.

Desde Masymas, por último, también se estacan los esfuerzos realizados en materia de sostenibilidad, lo que ha permitido reducir en más de 4.500 toneladas las emisiones de CO₂.

Masymas Supermercados facturó durante el año pasado 420,8 millones de euros (ventas con IVA). Esta cifra de negocio supone un incremento del 4,6 % en comparación con los resultados de 2023, así como un crecimiento del 3 % en volumen.