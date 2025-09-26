Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo

En su momento fue una actividad que ofreció rendimientos positivos a la ganadería alicantina, asfixiada como está por los escasos márgenes económicos. Eran exportaciones de cabras a África y Oriente Próximo, que habían abierto un camino por el que se obtenían ganancias superiores a las habituales. Pero el incremento de los costes, tanto de la crianza como, sobre todo, del transporte aéreo, dio al traste con la iniciativa. Sin embargo, como dice el refranero, no hay mal que dure 100 años.

La situación ha cambiado con la vuelta a la normalidad de los precios, lo que ha permitido recuperar los envíos al exterior. Desde el inicio del año cerca de 2.500 animales han viajado a países como Argelia, Irán o Arabia Saudí, abriendo de nuevo una puerta que parecía haberse cerrado de manera definitiva.

Operación de carga de las cabras en el avión momentos antes de volar a su destino. / INFORMACION

Fue en 2016 cuando arrancaron las exportaciones. La base sobre la que se sustentaban eran las especiales características de la cabra murciano-granadina, que se cría en la provincia, la cual solo precisa beber un litro de agua para dar un litro de leche. Cantidad que contrasta de forma contundente con los cinco litros de agua que necesita una vaca para ofrecer este mismo rendimiento. A ello hay que añadir la fuerte resistencia a las enfermedades. Son, por tanto, cualidades que convertían a estos animales en idóneos para su adaptación a climas extremos como los que se registran en zonas tanto de África como del Oriente Próximo.

Fueron todos esos factores los que propiciaron que algunos ganaderos con explotaciones en Monóvar, Almoradí y Beneixama, con la ayuda de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Murciano-Granadina, apostaran por la exportación, con envíos a países como Argelia, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Una actividad que prometía, pero que se vio frustrada por el incremento de costes. Según recuerda Juan Luis Gimeno, uno de los ganaderos implicados y representante del sector en Asaja, la aventura empezó a ir mal con la llegada de la pandemia y el incremento de precios que se registró a nivel general, aunque fue la guerra de Ucrania la que ya los disparó hasta límites insoportables.

Las cabras en el momento de ser encajonadas para el transporte aéreo. / INFORMACION

Así, tanto los forrajes como los cereales alcanzaron máximos históricos, lo que propició que una cabra que antes costaba de criar 140 euros, pasó a tener un coste de 200, de manera que los 180 euros que ofrecían por ejemplar en estos países ya resultaron totalmente insuficientes. Y luego estaba el asunto de los aviones. El encarecimiento del combustible propició que el coste de fletar un avión con las cabras pasase de 200.000 euros a justo el doble, lo que ya supuso la estocada final para las exportaciones.

Pero justo cuando parecía que esta actividad comercial ya se daba por enterrada, el regreso a la normalidad de los precios ha permitido recuperarla. Así lo señala el propio Gimeno, quien indica que "no supone la panacea, pero ahora sí que le sacamos a las ventas cierta rentabilidad". Es por ello por lo que se han reanudado algunos envíos hacia Argelia, Irán y Arabia Saudí, reanudando unos vuelos que habitualmente salen desde los aeropuertos de Hospitalet o Zaragoza, y que requieren de un operativo logístico de elevada complejidad.

Cuarentena

Empezando por la cuarentena obligada que tienen que pasar las cabras con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades, lo que se lleva a cabo en naves especiales de la provincia de Albacete. Es después de pasar allí entre 40 y 50 días cuando son remitidas al aeropuerto, donde son encajonadas antes de ser introducidas en el avión.

Juan Luis Gimeno con sus cabras. / AXEL ALVAREZ

Más allá de los envíos aéreos, también se están realizando ventas al exterior por carretera a destinos como Portugal, Italia o Grecia. Según Gimeno, también se intentó en su momento, vía marítima, con Marruecos, pero, según explica, "las exigencias que nos están poniendo en materia sanitaria, con pruebas que tienen unos costes muy elevados, hacen imposible que podamos realizar cualquier transacción comercial con este país".

Con todo ello, desde el inicio del año son alrededor de 2.500 las cabras alicantinas las que han viajado al exterior, recuperando de esta forma una actividad que se había dado por perdida, y que supone una alterativa económica para un sector tan duro y sacrificado.