El diseño de Alicante se reivindica y seguirá el ejemplo de Valencia y Barcelona para crecer

El diseño alicantino da un paso al frente y reivindica su lugar en el panorama empresarial. El estudio Innova Industrial Design va a liderar, con el respaldo de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y la Fundació del Disseny (FD), la realización del primer mapeo del sector en la provincia con el fin de impulsar y visibilizar una actividad económica de gran peso dentro del tejido productivo de la zona.

Según Rafael Villar, CEO de Innova, este proyecto de red "es una asignatura pendiente desde hace muchos años que ahora ve la luz y acaba con un pasado de desunión que ha restado fuerza, visibilidad y potencial a un sector muy potente de la economía alicantina".

La iniciativa, que será presentada públicamente el próximo lunes 29 de septiembre en el marco de la Feria Habitat Valencia, persigue poner en valor el papel del diseño en la provincia y seguir en este sentido la estela de otras capitales que llevan años de ventaja en esa radiografía territorial del sector como son Valencia y Barcelona, que han hecho bandera de este sector como una de sus señas de identidad y una forma de aportar un valor diferencial a los productos y servicios que se generan.

Los principales objetivos del proyecto son fomentar una comunidad colaborativa vinculada al mundo del diseño en Alicante. "Contamos con una gran tradición en la apuesta por el diseño, pero el sector está muy atomizado. Hay mucho talento y profesionalidad, pero necesitamos unirnos, relacionarnos, para llegar más lejos", explica Villar.

El CEO de Innova, Rafael Villar. / INFORMACIÓN

Como recuerda el ejecutivo, la diversidad del tejido empresarial e industrial de la provincia propicia el desarrollo del sector. "Todo es diseño. Está por todas partes. Y dentro de la provincia hay un gran talento creativo para dar respuesta a las necesidades que en este sentido tienen sectores tan diversos como el plástico, la industria química, la gastronomía, el juguete, el calzado, el textil, o el aeroespacial y tecnológico. Es momento de generar sinergias y posicionarnos como una provincia puntera también a nivel de diseño. No podemos seguir fragmentados. Nos hace más débiles y poco visibles", afirma.

Hoja de ruta

El primer paso será la presentación pública de este proyecto de creación y mapeo de la primera red de diseño de Alicante el próximo lunes durante un acto que se celebrará en el marco de la Feria Hábitat Valencia. Un acto en el que participarán el CEO de Innova Industrial Design, Rafael Villar -impulsor del proyecto-, el presidente de la Fundació del Disseny, Vicent Martínez, y la gerente de la ADCV, María Navarro.

El mapeo comenzará por identificar a todos los agentes implicados en todas las comarcas: estudios, empresas que contratan diseño, centros de formación públicos y privados, oficinas de propiedad intelectual e instituciones públicas. Según explica el CEO de Innova, la recopilación de datos se hará mediante un formulario abierto a la participación.

Se pretende que la red resultante sea una herramienta visual y pública de acceso sencillo. El proyecto prevé planificar un calendario de diferentes eventos e hitos para ir agrupando al sector y posibilitar puntos de encuentro y diálogo con el fin de incidir en el conocimiento mutuo y la generación de sinergias entre empresas e instituciones.

"Se acabó desaprovechar oportunidades de proyección local, nacional e internacional. Si somos capaces de compartir recursos, conocimientos, innovación y estrategias, tras el mapeo, el sector del diseño en la provincia de Alicante ocupará una posición de primer orden", asegura el CEO de Innova Industrial Design.