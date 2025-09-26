La economía española aceleró en el segundo trimestre y creció el 0,8%, una décima más de lo avanzado

La economía española marcó un perfil acelerado en el segundo trimestre del año, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,8%, según el dato publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este avance del 0,8% es dos décimas superior al del primer trimestre del año (0,6%) y supera en una décima la estimación sobre el segundo trimestre (0,7%) que el propio INE avanzó a finales de julio.

El crecimiento interanual del PIB (frente al mismo periodo de 2024) alcanzó el 3,1% -tres décimas por encima de la estimación inicial, del 2,8%, avanzada en julio-, impulsado por el tirón del consumo y de la inversión.

En particular, el consumo de las familias aceleró su crecimiento trimestral hasta el 0,8% (frente al 0,6%) estimado incialmente. Por su parte, la inversión creció el 1,8%.

Desde el punto de vista del Ministerio de Economía, los datos del segundo trimestre afianzan la reciente revisión al alza de la previsión del Gobierno de crecimiento al 2,7% para este 2025, en que el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas.