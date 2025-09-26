Las farmacéuticas europeas cargan contra los nuevos aranceles de Trump: "Crean el peor escenario posible"

No ha tardado mucho, la industria farmacéutica europea, en mostrar su rechazo frontal a la última voltereta arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario ha anunciado una tasa del 100% a la importación de medicamentos patentados de farmacéuticas que no fabriquen en su país. Es decir, que comerciar allí con tratamientos no genéricos (ibuprofenos, paracetamoles y otros medicamentos de masas que hace tiempo dejaron de estar protegidos por patentes quedarían exentos) a compañías extranjeras sin presencia en Estados Unidos pasará a costar el doble. Y, claro, la industria se ha llevado las manos a la cabeza.

De entrada, por lo menos en España, se ha extendido la sorpresa y la confusión, teniendo en cuenta que la Unión Europea había llegado a un acuerdo en julio con Estados Unidos que limitaba los aranceles al 15%. Después, el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, ha asegurado en un comunicado que eso es lo que impera. "Es una garantía que no se aplicarán aranceles más elevados a los operadores económicos europeos, y la UE es el único socio comercial que ha conseguido este resultado con los Estados Unidos", afirma este mandatario europeo, según recoge la agencia ACN.

En el comunicado, Gill insiste en que Bruselas y Washington siguen "colaborando para aplicar los compromisos de la declaración conjunta [aquella acordada en julio], al mismo tiempo que exploran nuevas áreas para la exención de aranceles y una cooperación más amplia".

Sea como fuere, la industria farmacéutica europea se ha posicionado contundentemente en contra de una medida así. "Los aranceles sobre los medicamentos, independientemente de lo excesivos que sean, crearían el peor escenario posible: aumentan costes, interrumpen las cadenas de suministro e impiden que los pacientes reciban tratamientos vitales", ha asegurado este viernes la directora general de la Federación Europea de las Industrias Farmacéuticas (EFPIA), Nathalie Moll. "La Unión Europea y Estados Unidos ya tienen un acuerdo comercial vigente, es necesario debatir urgentemente cómo evitar aranceles sobre medicamentos que perjudiquen a los pacientes" de ambas regiones.

También aprovecha, Moll, para trasladar una petición que ha sido constante desde que Trump puso el foco en el sector médico: la UE "debe aumentar su apoyo a la investigación y el desarrollo a nivel mundial". Parten de la premisa de que si aquí hubiese las mismas posibilidades que allí en términos de recursos para la investigación o la innovación, este sector (y muchos otros) no dependerían tanto de Estados Unidos.

La industria española

España, por ejemplo, exportó el equivalente a 1.150 millones de dólares (unos 985 millones de euros) a Estados Unidos en 2024. Esto es un 6% aproximadamente de todo lo que exporta el sector a nivel mundial, un porcentaje no excesivamente significativo, pero considerable. Catalunya sería una de las comunidades más afectadas, teniendo en cuenta que un 60% de todo lo exportado son medicamentos que se elaboran en esta autonomía, según los últimos datos disponibles de Farmaindustria.

De hecho, de acuerdo con datos de la agencia pública Acció, los farmacéuticos son la segunda familia de productos que más pesan en todo lo que Estados Unidos compra a Catalunya (un 16% del total), lo que convierten al sector en uno de los más sensibles a unos potenciales aranceles de este estilo.

Sin embargo, lo cierto es que las farmacéuticas catalanas se han puesto las pilas, antes y después de la llegada de Trump al poder, y muchas ya fabrican en Estados Unidos, con lo que se verían exentas de estos aranceles del 100% si acabaran afectando a Europa.

Sin ir más lejos, este mismo viernes analistas del Banc Sabadell citados por el portal especializado Bolsamanía aseguraban que esta decisión del mandatario estadounidense podía suponer, incluso, "una oportunidad" para Grifols, por ser "la única compañía del sector de hemoderivados que está 100% integrada verticalmente en Estados Unidos". Almirall también tiene una filial e instalaciones de i+D en el país norteamericano, lo mismo Ferrer, y Esteve justo acaba de adquirir una compañía allí para poder empezar a producir, también, al otro lado del Atlántico.