José Orts, Hosbec y Benidorm, Premis Turisme Comunitat Valenciana

José Orts Serrano, Hosbec y Benidorm se han alzado con los Premis Turisme Comunitat Valenciana 2025. La Generalitat ha reconocido de esta forma la trayectoria del empresario ilicitano, la campaña contra la turismofobia de la patronal hotelera y la excelencia como destino del municipio de la Costa Blanca. Ha sido en el transcurso de un acto celebrado este viernes en Valencia, en el que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la ampliación de 10 a 18 millones de euros del presupuesto para el bono viaje para afectados por la dana.

El jefe del Consell ha asistido a la primera edición de los Premis Turisme Comunitat Valenciana acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

José Orts Serrano recibiendo el premio. / INFORMACION

En su intervención, Carlos Mazón ha destacado que estos reconocimientos “nacen para poner en valor el prestigio que cada día se gana el sector y para que todo el mundo sepa que somos una tierra que premia el esfuerzo de la industria de la felicidad”.

Así, José Orts Serrano ha recibido el Premio a la Personalidad Turística. Considerado como un pionero del turismo en Elche, estuvo al frente del Camping El Palmeral, Hotel Huerto del Cura y Hotel Jardín Milenio. Fue presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Elche, impulsor del Triángulo Elche-Alicante-Santa Pola y miembro del Patronato del Misteri d'Elx.

La patronal hotelera Hosbec, por su parte, ha recibido el Premio a la comunicación Turística por la campaña "Yo también soy turista". Una iniciativa audiovisual y digital que combate la turismofobia y transmite un mensaje de empatía e inclusión. Difundida en varios idiomas a través de múltiples canales, ha alcanzado más de 2,4 millones de reproducciones y 4,6 millones de impresiones online.

En lo que respecta a Benidorm, se ha hecho con el Premio al Destino Turístico de Excelencia, después de convertirse en el primer destino turístico inteligente certificado por la marca Q del ICTE. Destacan sus planes de sostenibilidad, iniciativas de movilidad urbana, accesibilidad universal, proyectos de digitalización y actuaciones medioambientales como Verde Benidorm.

La primera teniente de alcalde de Benidorm, Ama Pellicer, recogiendo el premio. / INFORMACION

Junto a los premiados alicantinos, el festival Rototom Sunplash de Castellón ha recibido el galardón a la Estrategia de Sostenibilidad Turística, y la empresa valenciana Gourmet Catering & Eventos el del Capital Humano Turístico.

Tambien se han entregado tres menciones especiales, al Hotel Cap Negret de Altea en su 50 aniversario, al Roig Arena y el sector turístico de la Comunidad por su solidaridad y capacidad de reacción tras la dana.

Bono Turisme

Precisamente, Carlos Mazón, durante su intervención en la entrega de la primera edición de los Premis Turisme Comunitat Valenciana, ha destacado que el importe que la Generalitat destinará al Bono Turisme para afectados por la dana se incrementará hasta los 18 millones de euros. Este montante, sin ir más lejos, supone elevar en 7,9 millones el presupuesto con el que se contaba hasta ahora y casi multiplicar por cuatro los 5,1 millones con los que se puso en marcha este bono el pasado 12 de mayo.

En palabras de Mazón, "ya se han realizado más de 36.000 reservas en establecimientos de la Comunidad Valenciana a través de estos bonos que cubren hasta 350 euros, lo que confirma que esta medida está recibiendo una gran acogida porque responde a una necesidad real como es la recuperación emocional de las personas afectadas por las riadas”. Con los nuevos fondos, por tanto, se pasará desde las 28.857 personas a las que se podía llegar hasta ahora a poder superar los 50.000 beneficiarios.