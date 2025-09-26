Lafuente apuesta por una "lista de consenso" para CEV Alicante

Un proyecto que busca “mantener el legado” de Salvador Navarro, pero también “evolucionarlo” para “adaptarnos a los nuevos cambios”. Ese ha sido una de las líneas que ha perfilado esta mañana el presidente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, en una rueda de prensa tras presentar su candidatura a presidir la CEV a partir de noviembre, una decisión con la que busca impulsar "un proyecto basado en la confianza, en el consenso y en el que estoy dispuesto y con ganas de empezar a liderar ya". Además, en su discurso, ha llamado a hacer una organización "coral" y donde ha abogado por dejar que las patronales provinciales elijan unas "listas consensuadas".

Durante su intervención ha lanzado las líneas generales de cómo va a ser un proyecto en el que va a buscar “soluciones nuevas a problemas históricos” y en el que ha afirmado que necesita a todo el empresariado “al lado, no detrás”. En este sentido, ha llamado a aprovechar este nuevo liderazgo en la CEV sí es elegido para “incorporar nuevas ideas” que todavía tiene que “concretar”. En esta línea, ha abogado por hacer una patronal “más abierta”.

Lafuente se ha referido en concreto al caso de Alicante, donde, por el momento, se mantienen dos candidatos para presidir la organización, el actual responsable, el ilicitano Joaquín Pérez, y César Quintanilla, presidente de Uepal, que se considera la heredera de la desaparecida patronal Coepa. Lafuente ha apuntado que le “consta” que se está negociando y que la “sensación es que tiene que haber una candidatura consensuada para la que veo muy buena predisposición”. Así, ha reclamado "un esfuerzo de incorporación de todos, ya que, ante "un problema histórico que le hace mucho daño a Alicante hay que buscar soluciones nuevas".

Además, ha insistido en que no es él “quien tiene que decidir el candidato alicantino” sino los propios empresarios de esta provincia. “Siempre he sido partidario de dar confianza a todo el mundo”, ha destacado cuando se le ha preguntado sobre si dará más independencia a las organizaciones representativas de cada provincia.

Renuncia

Por otro lado, respecto al aún todavía presidente de la CEV, Lafuente ha destacado que la decisión de presentar su candidatura -y la renuncia de Navarro- fue tomada entre ambos y “analizando la situación, tuvimos claro que no compensaba un ruido electoral que podía tirar por tierra el proyecto”. En esta visión, tras reconocer que "ha habido problemas de todo tipo, desde territoriales hasta sectoriales" en el mandato de Navarro, el dirigente metalúrgico ha resaltado en que fueron ambos "conscientes de que el proyecto necesitaba un cambio y una reorientación". "Siempre que se me ha transmitido un malestar, lo primero que he hecho es ponerlo en conocimiento del presidente de la CEV", ha destacado.

Vicente Lafuente, durante su llegada a la rueda de prensa. / Miguel Ángel Montesinos

Unos cambios que, sin embargo, Lafuente no quiere que se den en otros ámbitos. Y es que para la patronal nacional, la CEOE, -donde Navarro es vicepresidente y presidente de la Comisión de Relaciones con las Cortes- el presidente de Femeval no va a proponer movimientos. “Me gusta tenerlo allí y se trata de trabajar en equipo”, ha incidido. "Esto no es un punto y aparte de Salvador Navarro. Yo necesito que esté a mi lado", ha añadido, ya que "dos personas de la Comunitat Valenciana tienen más peso que una". Pese a este hecho, menos de dos horas después de que pronunciara esas palabras, Navarro ya confirmaba que abandonará esa vicepresidencia, pero no la presidencia de la comisión.

Del mismo modo, respecto a las tensiones que ha habido entre Navarro y la Generalitat y más en concreto con su presidente, Carlos Mazón, ha destacado que "por encima de los problemas personales o las diferencias, prevalecen las entidades sobre las personas". El hecho de que "dos presidentes tengan una relación difícil en un momento determinado es algo que no ayuda" y tienen que ser "conscientes de que la gente que estamos debajo lo padecemos". De ahí que haya apostado por continuar la senda de la “lealtad” y la “neutralidad” que ha defendido la CEV hasta ahora.

Vicente Lafuente, esta mañana / M.A.Montesinos

Respecto a su proyecto, Vicente Lafuente ha indicado que “no se trata de vencer, sino de convencer” y que "cuanta más gente se suba al tren y esperamos que sea todo el mundo, pues mejor saldrá el proyecto". De ahí que vaya a dialogar con los distintos sectores empresariales, descartando en paralelo presentar la estructura y miembros de su candidatura “el primer día”. No obstante, entre sus iniciativas "de trabajo", sí ha defendido abrir más la patronal a las pequeñas y medianas empresas para “que se sientan más representadas”; potenciar "la relación con otros agentes empresariales, como pueden ser las Cámaras de comercio" o fomentar también las líneas del “diálogo social directamente con los sindicatos”. "Todo lo que avancemos desde el diálogo siempre es bueno", ha remarcado.

El pasado lunes, Lafuente y el todavía presidente de la CEV, Salvador Navarro, mantuvieron un encuentro breve a última hora de la tarde en el que el líder del metal confirmó que presentaría su candidatura a presidir la organización. A resultas de la misma, Navarro convocó al día siguiente a los medios de comunicación para informar de que renunciaba a optar a la reelección para evitar una batalla interna.

Malestar

Fue una decisión sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que apenas diez días antes se había reunido con los directores de medios valencianos para comunicarles que adelantaba dos meses los comicios, que se celebrarían el 6 de noviembre y que él concurriría. En aquella jornada empezaron a conocerse los movimientos soterrados en la organización que terminaron con su carrera, derivados del malestar en algunos dirigentes de asociaciones y federaciones y del temor a una futura ruptura de la patronal autonómica, fundamentalmente desde Alicante.