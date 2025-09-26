El precio de la vivienda ya alcanza máximos históricos en 32 municipios de Alicante

La escalada que registran los precios desde el final de la pandemia ha provocado que el coste medio de las casas ya se encuentre en máximos históricos en siete provincias españolas, aunque no en todas ellas el problema está igual de extendido. En el caso de Alicante son 32 las poblaciones donde las casas alcanzan precios nunca vistos hasta ahora, una cifra que sólo supera la comunidad de Madrid, donde son 35 los municipios que han roto su anterior techo.

Así lo recoge un informe del portal Idealista, que analiza la situación en estas siete demarcaciones. Se trata de Baleares, donde el metro cuadrado de vivienda usada ya se paga a 5.068 euros; Madrid, donde cuesta 4.384 euros; Guipúzcoa, con 4.007 euros; Málaga, con 3.842; Barcelona, con 3.023; Alicante (2.595 euros); y Girona (2.587).

En la provincia fue en mayo de 2024 cuando se rompió el anterior techo que alcanzaron los precios durante la época de la burbuja y ya se sitúan casi un 19 % por encima. Una tendencia que, además, nada hace pensar que pueda detenerse en los próximos meses, si se tiene en cuenta la oferta cada vez más escasa que existe y el mantenimiento de una fuerte demanda.

Los precios más altos entre las poblaciones en récord se pueden encontrar en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, con Xàbia a la cabeza, al alcanzar los 3.958 euros. Le sigue Calp, con 3.438 euros; Altea, con 3.415; Benitatxell, con 3.335; Benidorm, con 3.246; y Dénia, con 3.217.

También en poblaciones asequibles

Sin embargo, entre las mayores subidas de la provincia, destaca uno de los municipios más asequibles, como es Salinas, donde sus precios han subido un 38,7%, hasta los 950 euros. Dolores (33,7%) y Catral (33,1%), se anotan también subidas destacadas, por delante de otras poblaciones destacadas como la ya mencionada Xàbia (19,8%), Santa Pola (16,5%) Benidorm (15%), Torrevieja (14,3%) o Dénia (14%).

Entre las poblaciones que están en máximos no se encuentran, curiosamente, ni Alicante ni Elche. En el caso de la primera de ellas, el motivo es la ligera caída que se produjo en el precio de los pisos ofertados en agosto del 0,8 %, hasta los 2.437 euros, por lo que se mantiene el récord de julio. Aun así, se trata de una cifra muy superior al máximo de la burbuja, cuando el precio del metro cuadrado 'sólo' llegó hasta los 1.868 euros. Es decir, que los pisos en Alicante ya cuestan un 30 % más que entonces.

Además, pese a ese retroceso de agosto, en términos interanuales la vivienda en el municipio sigue subiendo a un ritmo de más del 14 %.

Por su parte, en Elche, donde el metro cuadrado cerró el pasado mes en 1.551 euros, los precios ya solo se encuentran un 4 % por debajo del máximo de la burbuja. Eso sí, en parte de debe a que el portal separa Arenales del Sol como una población independiente, ya que en esta zona de la playa los apartamentos sí han superado ya todos los registros, con 3.199 euros, de media.

Evolución de las ventas

Estos precios vienen impulsados por el dinamismo que sigue presentando el mercado inmobiliario alicantino. En el mes de julio se contabilizaron 5.056 compraventas en el conjunto de la provincia, lo que representa un aumento del 9,6 % sobre el año pasado y la mayor cifra de este mes desde que el INE empezó a recopilar esta información en el año 2007. Con esta última cifra, en lo que va de año ya han cambiado de manos 32.646 casas en Alicante, un 12 % más que en 2024.

Por tipologías, entre enero y julio se vendieron 6.352 viviendas de obra nueva, un 22 % más, aunque el grueso de la actividad se concentró, como viene siendo habitual en los últimos años, en el mercado de segunda mano. El Registro de la Propiedad sumó hasta 26.295 escrituras de cambio de titularidad de pisos usados -el 80 % del total de operaciones- con un incremento del 10 % sobre las cifras de hace un año.