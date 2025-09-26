València acogerá este lunes la ceremonia de entrega de los Premios BBVA Revoluciona 2025

El próximo lunes, 29 de septiembre, el Auditorio del Jardín Botánico de la Universitat de València será el escenario de la ceremonia de entrega de los Premios BBVA Revoluciona 2025, una iniciativa que reconoce y celebra el valor transformador de las pymes mediterráneas. En esta edición se premiará a tres empresas que han demostrado una visión disruptiva en sus respectivos sectores: Casfid (Comunitat Valenciana), NewGarden (Región de Murcia) y BioSmartData (Baleares).

La entrega de premios está organizada en colaboración con la Universitat de València, que se suma a este proyecto con el objetivo de visibilizar el talento empresarial de la región y contribuir a su impulso. Por esta razón BBVA se unió a la Facultat d’ Economia de la Universitat de Valencia para poner en marcha este reconocimiento que este año alcanza su cuarta edición.

Como parte del programa, se celebrará una ponencia magistral a cargo de Elena Alfaro Alfaro, Global Head de IA Adoption en BBVA, quien compartirá su visión sobre la aplicación de la inteligencia artificial en las pymes y las oportunidades que esta tecnología abre para el crecimiento y la competitividad.

La ceremonia de entrega de los Premios BBVA Revoluciona reunirá en València a representantes del ámbito institucional, académico y empresarial. / JOSE JORDAN

La ceremonia de entrega de los Premios BBVA Revoluciona reunirá en València a representantes del ámbito institucional, académico y empresarial de las tres Comunidades Autónomas mediterráneas. Será una tarde inspiradora marcada por historias de emprendimiento e innovación, protagonizadas por proyectos que están redefiniendo la manera en que trabajamos, consumimos y nos relacionamos con nuestro entorno. El evento pondrá el acento en la capacidad innovadora de las pymes como motor de transformación y competitividad, consolidándose como un espacio de reflexión y celebración del talento que impulsa el futuro empresarial de la región.

Con estos premios, BBVA reafirma su compromiso con el desarrollo e impulso de las pequeñas y medianas empresas, motor fundamental de la economía mediterránea y pieza clave en la transformación digital y sostenible del tejido empresarial.

La entrada es gratuita, pero las plazas son limitadas.