Alicante ya tiene su Silicon Valley particular: descubre qué ofrece NOBO a las empresas

Alicante se encuentra en un momento decisivo en su desarrollo económico y empresarial. La ciudad, tradicionalmente ligada al turismo y los servicios, está viviendo una transformación que pasa por atraer talento, generar innovación y ofrecer espacios de calidad para compañías que buscan crecer. En este escenario surge NOBO, un centro de empresas avanzado que está marcando un antes y un después en la manera de concebir los espacios de trabajo en la provincia.

Situado en una ubicación estratégica, NOBO no es un coworking ni un espacio compartido al uso. Su filosofía es muy distinta. Como explica su CEO, Jorge Palacio, “NOBO es un centro avanzado de empresas único en Alicante. Nace con la idea de ofrecer a compañías consolidadas y en crecimiento un espacio a la altura de sus necesidades reales. No somos un coworking ni un espacio compartido; nuestro modelo se basa en oficinas de grandes dimensiones —a partir de 130 m²—, con infraestructuras modernas y servicios pensados para potenciar la productividad y el bienestar de los equipos”. Esa visión lo convierte en un lugar diferente: no se trata únicamente de alquilar metros cuadrados, sino de integrarse en un ecosistema preparado para el futuro.

Un modelo integral y de gran escala

La magnitud del proyecto es uno de sus principales atractivos. Con más de 18.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, NOBO ofrece una flexibilidad única en Alicante. “El gran diferencial de NOBO está en su escala y en su propuesta integral. Hablamos de más de 18.000 m² entre planta baja, primera y segunda, lo que permite a cada empresa escoger el espacio que necesita y adaptarlo a su medida con total flexibilidad”, destaca Palacio.

NOBO cuenta con más de 18.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas / Rafa Arjones

Pero la superficie no es lo único que lo distingue. El complejo incluye servicios poco habituales en la provincia: un gimnasio corporativo para fomentar la salud de los empleados, una cafetería de calidad como punto de encuentro, un auditorio polivalente con tecnología de última generación y un aparcamiento con más de 250 plazas de garaje. “En conjunto, NOBO no es solo un espacio de oficinas, es un ecosistema empresarial que facilita que cada compañía se centre en lo realmente importante: crecer y ser más competitiva”.

Empresas de referencia que ya confían en NOBO

El dinamismo de este proyecto se refleja en las compañías que han decidido instalarse en sus instalaciones. “Actualmente contamos con la presencia de compañías de referencia internacional y local como Kongsberg Maritime, que además está en proceso de ampliación; Centro Porsche Alicante, que ha elegido NOBO para su sede corporativa; Intramuros, y Pavigym, entre otras”, explica el CEO.

Centro Porsche Alicante ha elegido NOBO para su sede corporativa / Rafa Arjones

La lista seguirá creciendo en breve: “A esto se suman cuatro nuevas empresas que están en proceso de firma, reflejo de la fuerte dinámica de crecimiento que estamos viviendo en este mes de septiembre y señal de la demanda que hay por parte de las empresas por este tipo de complejos empresariales”.

Este nivel de interés confirma que NOBO responde a una necesidad real en Alicante: espacios de calidad para empresas que quieren proyectarse y consolidarse en un mercado cada vez más competitivo.

Sinergias que multiplican oportunidades

Más allá del espacio físico, NOBO apuesta por la creación de comunidad. “Una de las grandes virtudes de NOBO es precisamente su capacidad de conectar a profesionales y organizaciones que, de otro modo, no coincidirían”, afirma Palacio.

El gimnasio, la cafetería y el patio central funcionan como lugares de encuentro naturales / Rafa Arjones

El gimnasio, la cafetería y el patio central funcionan como lugares de encuentro naturales. Allí, los equipos interactúan de manera espontánea y surgen colaboraciones. “Estos entornos favorecen la relación entre los equipos, generan networking espontáneo y, lo más importante, abren la puerta a sinergias empresariales reales que impulsan la colaboración y el intercambio de conocimiento”.

Oficinas adaptadas a medianas y grandes compañías

La propuesta de NOBO está pensada para empresas que buscan crecer con solidez. “Nuestra oferta está pensada principalmente para medianas y grandes empresas, ya que nuestra oferta empieza desde 130 m², y hasta 3.000 m² en una misma planta. Nadie en Alicante ofrece esto”, señala Palacio.

NOBO ofrece espacios que van desde 130 m² hasta 3.000 m² en una misma planta / Rafa Arjones

Ese rango permite albergar desde filiales que inician su expansión hasta sedes centrales que requieren grandes extensiones. Y todo ello en un mismo complejo, lo que da cohesión a la vida empresarial del centro.

Un espacio abierto a todos los sectores

La diversidad también es parte de la filosofía de NOBO. “NOBO está abierto a cualquier perfil profesional. Lo que buscamos no es tanto el sector de actividad, si no la calidad y la visión de las empresas que se instalan con nosotros”, comenta el CEO.

El objetivo es atraer compañías innovadoras, con valores empresariales sólidos y con ambición de crecer en un entorno dinámico y sostenible.

Traslados ágiles y sin complicaciones

Uno de los grandes retos para cualquier empresa es mudarse de sede. NOBO lo tiene en cuenta y ofrece soluciones específicas. “La mayoría de las compañías que ya están en NOBO llegaron a través de procesos de relocalización dentro de Alicante. Una de nuestras grandes ventajas es que entregamos los espacios en bruto, con las preinstalaciones listas, y acompañamos a cada empresa durante todo el proceso de adecuación”, señala Palacio.

Kongsberg Maritime, que está en proceso de ampliación, ya se ha instalado en NOBO / Rafa Arjones

Y añade: “Incluso podemos gestionar las obras para facilitar un traslado sin fricciones. Sabemos que este suele ser el aspecto más complejo y tedioso de un cambio de sede, y por eso en NOBO lo convertimos en un proceso ágil y cómodo”.

Más que un alquiler de oficinas

La propuesta de valor de NOBO va más allá de ofrecer un despacho o una planta completa. “Porque en NOBO no solo alquila un espacio, sino que se integra en un entorno empresarial diseñado para hacer crecer a las compañías. Los servicios complementarios, la flexibilidad en la configuración de los espacios y la atención personalizada que damos a cada cliente hacen que la experiencia vaya mucho más allá del mero alquiler”, asegura Palacio.

Esta visión convierte a NOBO en un verdadero partner estratégico para cualquier directivo que busque seguridad, calidad y proyección para su empresa. “Aquí cada directivo encuentra la tranquilidad de contar con un partner que entiende sus necesidades y le ofrece soluciones reales”.

Un auditorio a la altura de las grandes ciudades

Otro de los grandes atractivos de NOBO es su auditorio, que refuerza la vocación del centro como nodo empresarial de referencia. “El auditorio de NOBO ha sido concebido para acoger eventos MICE en todas sus dimensiones: congresos, presentaciones de producto, convenciones empresariales, jornadas formativas o encuentros sectoriales”, explica Palacio.

El auditorio de NOBO ha sido concebido para acoger eventos MICE en todas sus dimensiones / Rafa Arjones

Su diseño modular y la tecnología de última generación permiten adaptarlo a todo tipo de necesidades. “Queremos atraer tanto a empresas locales que busquen un espacio premium en Alicante como a compañías nacionales e internacionales que ven en la provincia un punto estratégico para sus eventos corporativos”.

Con capacidad para 150 personas en modo teatro y equipado con recursos técnicos avanzados, el auditorio se convierte en un aliado perfecto para encuentros de alto nivel. Además, el patio central del complejo también se utiliza para caterings y actividades sociales, reforzando la vocación de NOBO como espacio vivo y versátil.

La gran apuesta de NOBO

El proyecto no se conforma con ser un espacio de oficinas de referencia, tal y como afirma su CEO: “Nuestra gran apuesta es consolidar NOBO como el epicentro empresarial de referencia en Alicante. Queremos ser el lugar donde las compañías encuentren no solo oficinas, sino un ecosistema completo que les ayude a crecer, atraer talento y proyectar su marca con fuerza”.

Jorge Palacio, gerente de NOBO en Alicante, resalta el potencial de la ciudad para atraer nuevas empresas / Rafa Arjones

Su visión es clara: “impulsar un modelo empresarial moderno, sostenible y competitivo que posicione a Alicante en el mapa de las grandes ciudades europeas capaces de ofrecer infraestructuras de primer nivel a sus empresas”.

Con NOBO, Alicante cuenta ya con un centro que está preparado para responder a las necesidades actuales de las empresas: más flexibilidad, servicios y proyección.

Ubicación de NOBO Centro Avanzado de Empresas

C. Río Júcar, 1, 03007 Alicante