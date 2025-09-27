«La IA permite a los oncólogos tomar decisiones terapéuticas más rápidas y personalizadas»

Doctor García-Foncillas, ¿cuál va a ser su aportación al IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial?

Me gustaría comentar que las aportaciones más importantes de la inteligencia artificial en oncología podrían ser en el diagnóstico y detección temprana, la medicina de precisión y la aceleración del descubrimiento de fármacos. La IA mejora la capacidad de los médicos para detectar el cáncer de forma más rápida y precisa. Igualmente permite analizar enormes cantidades de datos multiómicos (genómicos, proteómicos, etc.) de un paciente para comprender las características moleculares de su tumor. El proceso de descubrir y desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer es largo y costoso. La IA puede reducir drásticamente este tiempo al simular la interacción entre moléculas y proteínas, identificar posibles dianas terapéuticas y predecir la eficacia de nuevos compuestos.

En el Foro se hablará de cómo la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa a un impacto real. ¿En qué punto considera que se encuentra la oncología en esa transición?

La oncología se encuentra en una fase crucial, moviéndose rápidamente de la promesa al impacto real de la inteligencia artificial. Inicialmente, la IA se aplicaba en proyectos de investigación muy específicos, pero ahora se está integrando en la práctica clínica diaria. Estamos viendo cómo la IA ayuda a acelerar el diagnóstico, a predecir la respuesta a tratamientos y a identificar patrones genéticos que antes eran invisibles. Aunque todavía no hemos alcanzado el potencial completo, la oncología está a la vanguardia de la adopción de estas tecnologías.

La medicina de precisión requiere manejar una enorme cantidad de datos clínicos y biológicos. ¿Cómo está ayudando la inteligencia artificial a transformar ese volumen de información en decisiones terapéuticas más rápidas y eficaces?

La medicina de precisión genera volúmenes masivos de datos, como los resultados de secuenciación de ADN, imágenes médicas y registros clínicos. La inteligencia artificial actúa como un transformador de datos. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede analizar y correlacionar la información de múltiples fuentes; identificar patrones complejos que un médico no podría detectar; segmentar automáticamente tumores en imágenes de resonancia magnética o tomografía computarizada, lo que acelera el diagnóstico y el seguimiento; predecir qué pacientes responderán a ciertos tratamientos o cuáles experimentarán efectos secundarios graves. Esta capacidad de procesamiento de datos permite a los oncólogos tomar decisiones terapéuticas más rápidas y personalizadas, optimizando la eficacia del tratamiento para cada individuo.

La oncología es uno de los campos donde la personalización del tratamiento resulta decisiva. ¿De qué forma la IA y el análisis de datos multiómicos pueden acelerar ese camino hacia terapias más ajustadas a cada paciente?

La personalización del tratamiento oncológico es fundamental. La IA, junto con el análisis de datos multiómicos (genómicos, transcriptómicos, proteómicos), acelera este proceso de varias formas: La IA puede analizar datos de secuenciación genómica para encontrar mutaciones específicas o firmas moleculares que hagan que un tumor sea vulnerable a un fármaco en particular. Al correlacionar los datos moleculares de un paciente con una vasta base de datos de ensayos clínicos y resultados de tratamientos, la IA puede sugerir la terapia dirigida más adecuada, lo que ahorra tiempo y aumenta las probabilidades de éxito. La IA puede ayudar a seleccionar a los pacientes idóneos para ensayos clínicos, basándose en su perfil genético, acelerando así el desarrollo de nuevos medicamentos.

En este Fórum se subraya la importancia de que la IA sea un medio para mejorar la salud y el bienestar de las personas. ¿Qué riesgos existen de que esta tecnología se utilice de manera inadecuada en el ámbito médico?

A pesar de sus beneficios, el uso de la IA en la medicina conlleva riesgos importantes: sesgos en los algoritmos, privacidad y seguridad de los datos y falta de transparencia. Muchos modelos de IA, especialmente los de aprendizaje profundo, son «cajas negras», lo que significa que no siempre se puede entender cómo llegaron a una conclusión. Esto puede generar desconfianza y dificultades si un médico necesita justificar una decisión.

El cáncer, junto con enfermedades como el ELA o el Alzheimer, son retos aún pendientes de resolver. ¿Qué papel cree que jugarán la IA y la computación cuántica en encontrar respuestas a estos desafíos?

La inteligencia artificial y la computación cuántica tienen el potencial de revolucionar la lucha contra enfermedades como el cáncer, la ELA y el Alzheimer. La IA puede simular las interacciones moleculares para identificar nuevos compuestos o reposicionar fármacos existentes a una velocidad y escala que serían imposibles para los humanos. La computación cuántica puede modelar las interacciones de moléculas y proteínas con una precisión sin precedentes, permitiendo a los investigadores entender mejor las bases moleculares de estas enfermedades y diseñar terapias dirigidas de manera más eficiente. Ambas tecnologías trabajarán en conjunto para acelerar el ciclo de investigación, desde la identificación de una diana terapéutica hasta el desarrollo de un tratamiento viable.

La colaboración entre disciplinas —desde la genómica hasta la neurología— parece fundamental. ¿Qué importancia tiene crear puentes entre la investigación básica, la clínica y la tecnología en este nuevo escenario?

La colaboración entre la investigación básica, la clínica y la tecnología es absolutamente esencial. La IA por sí sola no puede resolver los problemas de salud; necesita datos de alta calidad proporcionados por investigadores genómicos y clínicos. Por otro lado, los médicos necesitan herramientas tecnológicas para aplicar los hallazgos de la investigación en el día a día. Construir puentes entre estas disciplinas facilita un ciclo virtuoso: la investigación genera nuevos conocimientos, la tecnología los hace aplicables y la práctica clínica valida y retroalimenta la investigación.

*Congreso organizado por Prensa Ibérica, Fundación Ellis AlicanteEncuentros NOW y la Real Academia de Ingeniería de España.