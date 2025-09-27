Viajes, alimentos y seguros son los productos que más han subido en Alicante desde la pandemia

El final de la pandemia y la guerra de Ucrania provocaron una de las mayores crisis inflacionarias que se recuerdan en las últimas décadas. El corte de las cadenas de suministro durante el confinamiento y la subida del precio de la energía dispararon el coste de la mayoría de productos. Una situación que todavía se nota en la mayoría de los bolsillos de las familias, que no han logrado recuperar la pérdida de poder adquisitivo que esto supone.

Así, de acuerdo con los datos oficiales del INE, el coste de la vida en Alicante se ha encarecido en su conjunto un 23,6 % desde finales de 2019, lo que supone 1,2 puntos más que la media nacional. Un incremento que no se ha visto compensado en la misma media por la mejora de los sueldos que también se ha producido en este tiempo.

En este sentido, el salario medio declarado en la provincia se sitúa en estos momentos en 20.186 euros anuales, un 17,7 % más que en 2019. En otras palabras, que los alicantinos han perdido casi seis puntos de poder de compra en este tiempo. Una pérdida que está costando de recuperar, ante las reticencias de los empresarios a una mayor subida de las retribuciones y el hecho de que será muy difícil que los precios desciendan al nivel anterior que tenían.

Los que suben

Con todo, lo cierto es que este encarecimiento no ha afectado a todo por igual. De todos los grupos de productos que el INE desglosa por provincia, son las bebidas no alcohólicas, como el agua y los refrescos, lo que ha experimentado la mayor subida: casi un 45 %, tres veces más que los salarios.

Los alimentos, entre los productos que más se han encarecido. / PILAR CORTES

También resulta preocupante el incremento del 35 % del conjunto de alimentos, sobre todo por el peso que esta partida tiene en las economías domésticas y, especialmente, en la de aquellos hogares de menos renta.

El otro gran grupo que ha experimentado una mayor inflación son los servicios vinculados al turismo, un sector que ha disparado sus cifras al consolidarse como la principal alternativa de ocio de gran parte de la población -la que se lo puede permitir- tras el confinamiento.

De esta forma, alojarse en un hotel o un apartamento turístico en la provincia es ahora un 39,8 % más caro que en 2019, mientras que el coste de los paquetes turísticos se ha incrementado un 40 %, según la estadística oficial. Algo más moderada -aunque también muy por encima de lo que ha subido el poder adquisitivo- ha sido la evolución de los precios en la hostelería. Tomarse una caña en un bar o comer en un restaurante supone en estos momentos gastar un 25 % más que hace seis años.

Igualmente, otro de los apartados que más se ha encarecido son los seguros. La prima media se ha disparado un 35,9 %. Una muy mala noticia, si se tiene en cuenta que muchos de estos seguros, como el de los automóviles, son obligatorios. Algo parecido ocurre con los suministros de electricidad, gas y otros combustibles, que se llevan un 28,2 % más.

Los que bajan

Pero no todo son malas noticias. Aunque no son muchos, pero también hay algunos gastos que se han reducido en este tiempo, aunque no sean de los que más pesan en el presupuesto familiar.

Entre ellos, sin duda, el más significativo es el abaratamiento en un 40,3 % del precio de los aparatos de telefonía. Una tendencia que también se aprecia en otro tipo de artículos electrónicos, como los televisores o los ordenadores, que descienden alrededor de un 11 %. Por su parte, los servicios de transporte son un 1,9 % más asequibles.