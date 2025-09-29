Más de 6.000 pymes se digitalizan con el impulso de la Oficina Acelera Pyme del Colegio oficial de ingenieros industriales de la Comunitat Valenciana

En solo dos años, la Oficina Acelera Pyme (OAP) del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) se ha consolidado como un referente en la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. Activa entre 2023 y 2025, su meta ha sido clara: ayudar a las empresas a dar el salto hacia modelos de negocio más eficientes, sostenibles e innovadores.

Un cierre con expertos en tecnología

Durante los distintos eventos y el evento de cierre la OAP reunió a varias mesas de debate con profesionales en tecnología y transformación digital, que compartieron aprendizajes, tendencias y experiencias para el futuro inmediato de las pymes valencianas.

Álvaro Catarineu ·ScoolTic "La transformación digital no es el futuro, es el presente… el momento crucial para esta reflexión es ahora." Ángel Román Buigues Pérez ·BStartup "Acelera Pyme permite al tejido empresarial conocer experiencias y acelerar su ritmo de transformación digital." Christian Crespo · icloudCompliance "La tecnología empodera, conecta y transforma realidades… apostar por ella es creer en el potencial de nuestras pymes para liderar el cambio.." Cristian Gómez ·Hello SEO & SEM "Integrar estrategias de posicionamiento web, automatización y campañas personalizadas permite a las pymes captar clientes más cualificados y escalar resultados." Javier Belarte ·Abd "No conozco una mejor manera de evolucionar que la transformación digital, porque mejora procesos y la vida de las personas." Javier Echaleku ·Kuombo "Estamos en una etapa de transformación más rápida y necesaria… cada vez se requiere más preparación y ganas de avanzar." Jose V. Aguilar ·AGFRA S.L. "La transformación digital ya no es una opción estratégica… muchas organizaciones siguen viéndola como una amenaza, cuando en realidad es una oportunidad para multiplicar su capacidad de escalar, ejecutar e innovar." José Luis Herrero ·Walhalla "En España estamos por detrás del norte de Europa en adopción tecnológica… la oficina Acelera Pyme del COIICV da en la diana." Manuel Moreno Aliaga y Andrea Giraldo · Legitec "La transformación digital impulsa el crecimiento y abre oportunidades para innovar y crear valor sostenible." María Badimón · Importa Comunicación "Lo digital no es frío ni lejano: bien enfocado, puede ser la vía más humana de crecer y sostenerse en el tiempo." Nuria Aguado ·Okisam "La digitalización no va solo de tecnología, sino de personas, procesos y propósito… siempre empieza igual: con la decisión de dar el primer paso." Óscar Aguilera ·Start go connection "El cambio debe hacerse desde dentro hacia afuera: formación, cultura, personas, procesos y empresa." Pablo Folgueira · Nostronomo "La ola de transformación digital nos desafía a pensar en procesos, tecnología y, sobre todo, en las personas que la utilizarán." Jorge Romero ·Idital "La tecnología permite que las acciones online sean medibles y aseguren la viabilidad y crecimiento de cualquier negocio." Tono Mestre ·Innóvate 4.0 "El gran reto es hacer la digitalización comprensible, útil y humana… y que no llegue tarde."

Objetivos y alcance del proyecto 2023–2025

Desde el inicio, la OAP ha trabajado para:

Promover el uso de herramientas digitales en pymes y autónomos.

en pymes y autónomos. Generar conocimiento práctico en transformación digital.

en transformación digital. Conectar a empresas con proveedores tecnológicos y administraciones públicas.

Actividades realizadas por la OAP / ED

Metodología y aprendizajes

La OAP ha apostado por un modelo práctico y adaptado, creando espacios de confianza donde resolver dudas y tomar decisiones estratégicas para la evolución digital.

Resultados que avalan su impacto

El acompañamiento cercano se traduce en cifras:

560 asesoramientos personalizados.

6.489 empresas en formaciones y talleres.

17 jornadas de networking y sensibilización.

3 visitas a empresas ya digitalizadas como ejemplo a seguir.

Este modelo ha demostrado que la transformación digital es posible para cualquier negocio, siempre que cuente con la guía adecuada.

Barreras detectadas

Durante el programa se detectaron barreras recurrentes: falta de tiempo, desconocimiento tecnológico, dificultades de financiación y escasez de personal cualificado.

Principales barreras de entrada / ED

Gracias a la OAP, muchas empresas pasaron de ver la digitalización como un riesgo a entenderla como una oportunidad real de crecimiento y competitividad.

Nivel de satisfacción / ED

Un futuro empresarial más competitivo

El proyecto deja un legado de innovación y colaboración, sentando las bases para una economía más conectada y competitiva, donde personas y empresas lideran el cambio.

Los aprendizajes extraídos permitirán orientar políticas públicas y acciones de apoyo empresarial más ajustadas a la realidad del territorio, sentando las bases para una economía más competitiva, conectada e innovadora, donde las personas y las empresas son protagonistas del cambio.

Las voces expertas que participaron en su evento final coinciden: la transformación digital es imprescindible, urgente y posible para todas las empresas, siempre que se acompañe con cercanía, estrategia y propósito.

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su segunda convocatoria 2022 con un importe de ayuda concedida de 11.830.851,68€, siendo el importe de la ayuda máxima el 80% del presupuesto subvencionable. El beneficiario cofinanciará el porcentaje restante. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo de programación 2021-2027.