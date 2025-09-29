AIJU desarrolla tecnologías de ocio y juegos personalizados para combatir la soledad en las personas mayores

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU), con sede en Ibi, ha comenzado la validación, con usuarios finales, de Conecta, una plataforma de conexión social, basada en las nuevas tecnologías, capaz de fomentar las relaciones sociales y combatir la soledad no deseada en personas mayores. Los usuarios y usuarias de la residencia DomusVi Alicante Babel serán los primeros que probarán esta herramienta que incluye tecnologías de ocio y juegos personalizados,

El proyecto Conecta, puesto en marcha por AIJU, financiado por Ivace+I, y vinculado a la estrategia de especialización inteligente S3 transformación digital, tiene como objetivo desarrollar tecnologías que fomenten la conexión social entre colectivos vulnerables, utilizando el ocio y los juegos sociales personalizados como herramienta para capacitar y empoderar a las personas mayores, orientándolas a favorecer las relaciones personales y prevenir la soledad no deseada.

Así, los usuarios y usuarias del DomusVi Alicante Babel, serán los pioneros en probar esta plataforma que, mediante la aplicación de inteligencia artificial (IA), es capaz de detectar el estado de ánimo y las preferencias de cada usuario.

De esta forma, genera redes sociales adaptadas a sus necesidades y toma decisiones de intervención social según el contexto y la persona. Además, incluye un servicio de aprendizaje inclusivo que se ajusta automáticamente a cada usuario, mejorando la experiencia en juegos y actividades y fomentando la autonomía.

Una mujer experimentando con la plataforma. / INFORMACION

Al usar la plataforma, y una vez completado el perfil, los usuarios de Conecta acceden a tres módulos principales: Comunidad, Juegos y Chat. En el módulo de Comunidad, se les muestran los perfiles más afines según sus respuestas iniciales, favoreciendo la creación de vínculos. A través del chat, pueden iniciar conversaciones sobre temas de interés común, como eventos locales o su lugar de residencia.

Por su parte, el módulo de Juegos ofrece cinco juegos distintos, diseñados para impulsar la conexión y la participación entre los usuarios. Este módulo es el que fomenta de forma más activa la interacción, ya que los participantes pueden jugar en grupo a propuestas como el parchís o un juego colaborativo en el que deben consensuar las respuestas, todo ello mientras se ven y hablan en tiempo real.

Factores estresantes

Con el incremento de la edad, aumenta la probabilidad de experimentar factores estresantes como la muerte de un compañero o amigo, la disminución de la salud mental y física, el aislamiento físico y social, la dependencia de los hijos, y una menor capacidad para participar en actividades agradables y satisfactorias

Según estima la ONU, actualmente, una de cada 10 personas tiene 60 años o más y que esta cifra se duplicará en el año 2050. El progresivo envejecimiento de la población es uno de los grandes retos de la sociedad española actual, ya que plantea nuevos desafíos en diferentes niveles: económico, social, sanitario y político.

La sede de AIJU en el municipio de Ibi. / Juani Ruz

Como explica Rocío Zaragoza, responsable del proyecto en AIJU, “la calidad de vida se correlaciona positivamente con la autonomía y la capacidad funcional. El hecho de sentirse independientes hace que perciban mejor calidad de vida. Cuando la autoestima es baja, conlleva a una baja autonomía y se acaba teniendo problemas sociales e incluso, principios de cuadros depresivos”.

“Conecta -añade- pretende crear espacios de socialización, de encuentros sociales, donde estas personas se sientan más útiles, autónomos y, por tanto, con mayor autoestima. Esto repercutirá positivamente en el sistema nacional de salud, ya que actúa de herramienta preventiva, mejorando la autonomía personal de las personas mayores”, indica Rocío Zaragoza.

A través de esta tecnología desarrollada por AIJU, se trata de integrar a las personas mayores en la sociedad de la información, aumentando la autoconfianza y la motivación a participar de forma activa en la sociedad actual. Todo ello con un objetivo común, aumentar la conexión social de las personas mayores y reduciendo el sentimiento de soledad.