Alicante pierde una de sus conexiones aéreas con Islandia

La aerolínea 'low cost' islandesa Fly Play ha anunciado este lunes el cese de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos. En un comunicado breve, la compañía explica a los pasajeros afectados que pueden encontrar alternativas en otras compañías que pueden ofrecer "tarifas de rescate" especiales teniendo en cuenta las circunstancias. Una de las terminales afectadas en España, es el aeropuerto Alicante-Elche, donde realizaba una conexión directa con el internacional de Keflavik.

Además de la provincia alicantina, se han visto afectados los aeródromos de Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Tenerife. En el caso local, la terminal Miguel Hernández es una de las pocas de España que tradicionalmente mantiene todo el año la línea con la capital. En la actualidad, la frecuencia eran de cuatro vuelos semanales entre Alicante-Elche y Reykjavík este mes y tenía previsto operar tres veces por semana en invierno. Con el anuncio, se corta de golpe, aunque el destino queda cubierto por otras operadoras.

En el texto publicado en la web de la compañía se recogen, además, indicaciones para solicitar un reembolso de sus billetes y pide disculpas por los inconvenientes. Esta aerolínea arrastra desde el 2024 una situación complicada que le ha llevado a diferentes recortes en el último año. Uno de los últimos anuncios en junio y se avisó de que cancelaban los vuelos intercontinentales a Norteamérica. Fly Play es una de las empresas que ha sufrido el impacto de la guerra de Ucrania, pues parte de su plan de negocio pasaba por captar viajeros del Este de Europa.