EEUU desaparece de la lista de destinos favoritos a los que viajan los españoles

Hace apenas tres meses, antes del verano, las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago, Las Vegas o San Francisco, y las rutas a los parques nacionales de ese país figuraban como uno de los cinco destinos favoritos de los españoles a la hora de planificar unas vacaciones. Este otoño, EEUU ha desaparecido de la lista, según ha informado este lunes la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), que atribuye el cambio "a cuestiones de seguridad, a los controles de emigración que se aplican ahora y, en buena medida, a la antipatía que está generando entre los turistas, que no se sienten bienvenidos", ha afirmado Jordi Martí, presidente de la entidad.

Sí forman parte de los lugares preferidos a los que viajar, en cambio, los países emergentes de Asia (China, Corea del Sur y la India) junto con Japón, América Latina, los safaris por África, las costas e islas mediterráneas y zonas de Próximo Oriente ajenas a la guerra, como Egipto, los Emiratos Árabes o Jordania. "De hecho, un 34,8% de las agencias asociadas a Acave han constatado un incremento en el número de viajes a China, India y Corea, que están convirtiéndose, cada vez más, en destinos muy atractivos para aquellos que suelen ahorrar durante el año para realizar una gran salida en verano", ha agregado Martí.

En el contexto actual de conflictos bélicos y guerras comerciales, un 61% de los propietarios de agencias de viajes consideran que España se está erigiendo también en un destino atractivo a los ojos de los viajeros internacionales. "Británicos y franceses siguen siendo nuestros principales visitantes, seguidos precisamente por estadounidenses, alemanes, holandeses y belgas", ha señalado el presidente de Acave, que ha agregado que la asociación no ha notado todavía la caída de ingresos que sí han registrado ya otros sectores turísticos este verano.

Sector optimista

Así y a la espera de cerrar los balances estivales de manera definitiva, un 52% de los operadores afirma que las ventas de viajes han aumentado de media un 10% respecto al verano de 2024, mientras que un 13% sitúa este incremento por encima del 15%. El resto no ha notado variaciones respecto al mismo periodo del año pasado. La crisis de ingresos "todavía no nos ha afectado, pero es cierto que esa disminución está muy relacionada con los precios", ha añadido Catiana Tur, gerente de la entidad.

Preguntados sobre si esta tendencia puede acabar también pasándoles factura, un 22% de las agencias no espera ningún cambio y mantiene unas previsiones muy positivas. Un 18% cree que, pese a que el crecimiento se mantendrá en las próximas temporadas, sí que se está registrando una ligera bajada en la duración de los viajes, mientras que el 17% espera un descenso de reservas para las próximas temporadas. Con todo, la mayoría, un 39%, afirma no tener claro qué sucederá y considera que existe incertidumbre sobre el futuro.

De momento, las previsiones para este otoño, aseguran los dos responsables de Acave, son incluso de crecimiento. Un 65,2% de los socios de la organización prevén aumentar las ventas de paquetes vacacionales entre un 5% y un 15% respecto al mismo periodo del año pasado y un 8,7% esperan superar ese 15% de incremento. El 17,4% estiman que mantendrán el volumen de negocio y solo un 8,7% temen que va a haber una reducción. "El otoño es más bien una época de escapadas familiares o con amigos, de fin de semana o de algún puente, con lo que los destinos elegidos suelen ser europeos", ha indicado en sentido Tur.