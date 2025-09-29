Lidl empleará a 400 personas en su nuevo almacén logístico de Martorell, el mayor de la compañía en España

La multinacional alemana Lidl ha puesto en marcha en Martorell (Barcelona) un macroaalmacén, al que ha destinado 140 millones de euros y que supone la mayor inversión de este tipo hasta ahora realizada por la compañía en España. La empresa tiene previsto emplear a unas 400 personas en estas nuevas instalaciones: 200 de ellas se han incorporado ya y el resto lo harán en los próximos meses, una vez que la instalación esté plenamente operativa. Esta infraestructura se verá complementada en los próximos meses con la construcción otra planta logística prevista en terrenos del Port de Barcelona, donde hasta 2019 se ubicó Total Petrochemicals.

Desde la nueva plataforma de Martorell, el gigante alemán de la distribución abastecerá a un total de 130 establecimientos de la cadena en Catalunya, Aragón, Navarra y las Islas Baleares. "Es un hito en nuestra estrategia de expansión y logística en España", ha subrayado Imanol Zabala, director general de Expansión e Inmuebles de Lidl España. "Gracias a la capacidad y ubicación estratégica de este almacén -ha agregado Zabala-, podremos responder con mayor agilidad al crecimiento sostenible y sostenido de nuestra red comercial y mejorar significativamente la eficiencia de nuestra cadena de suministro en el noreste del país".

Para este proyecto de expansión, Lidl ha contado con el apoyo de la agencia para la competitividad de la empresa catalana Acció, un organismo que depende del departamento de Empresa i Treball de la Generalitat. El secretario de Empresa de la Generalitat, Jaume Baró, ha celebrado la "firme apuesta" que hace Lidl por Catalunya con la apertura de estas nuevas instalaciones, que elevan a 14 el número de almacenes logísticos que la firma tiene en España.

Más de 66.000 metros cuadrados

El nuevo centro logístico, ubicado en el polígono industrial Can Xàmenes, se levanta sobre una parcela de más de 126.000 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de más de 66.000 metros cuadrados, explica la compañía en un comunicado. Dispone de 144 muelles de carga, con capacidad para gestionar 120.000 palés mensuales, y está dotado con más de 5.800 metros cuadrados de paneles solares para el autoconsumo, que cubrirán hasta un 30% de sus necesidades energéticas.

Interior del gran almacén inaugurado por la distribuidora Lidl en el polígono de Can Xàmenes, en Martorell (Barcelona). / Lidl

La apertura del superalmacén de Martorell encaja también con las previsiones de expansión de Lidl en España, que proyecta abrir 50 nuevos puntos de venta durante este 2025, de los que una cuarentena serán de nueva creación y el resto modernizaciones o ampliaciones de la actual red. Es, en palabras de la compañía, "la mayor apuesta logística de Lidl en España desde su llegada hace más de tres décadas".

Lidl cuenta en Catalunya con unas 130 tiendas, da trabajo a más de 4.000 personas y dispone de una red de 170 proveedores. La empresa calcula que su actividad en la comunidad contribuye con unos 1.400 millones al PIB catalán.