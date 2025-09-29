La saturación de la red eléctrica frena la construcción de miles de viviendas en Alicante

Si parte de la solución a la actual crisis habitacional pasa por aumentar la producción de viviendas de obra nueva, la situación va a ser muy complicada. A los numerosos problemas a los que se enfrenta el sector -precios elevados de los materiales, falta de mano de obra especializada o escasez de suelo disponible- se suma ahora un nuevo problema: la falta de capacidad de la red eléctrica para atender la nueva demanda.

Un problema que ya está frenando numerosos desarrollos urbanísticos en la provincia, que implicarían la puesta en el mercado en los próximos años de miles de casas para paliar la actual escasez. La alarma la lanzó el secretario general de la Asociación de Promotores de la Provincia (Provia), Jesualdo Ros, la semana pasada, durante la jornada que organizó el Colegio de Economistas de Alicante para analizar los problemas del sector.

«Nos estamos encontrando con que nos deniegan la conexión porque nos dicen que la red ya no admite más demanda», aseguró Ros, que no ocultó su indignación por esta situación. Un problema que vinculó, además, con los numerosos proyectos de energías renovables y, en especial, los huertos solares con baterías que se prevén en distintos puntos de la provincia.

Proyectos que no se harán

«Las distribuidoras tienen que reservar la capacidad que necesitarían, cuando muchos de ellos ni siquiera se sabe si se construirán o no. Es un disparate», denunció el portavoz de los promotores. Una situación que lleva a los empresarios a paralizar sus proyectos.

«¿Quién se va a atrever a invertir los millones que cuesta urbanizar una zona o construir una promoción si no tiene asegurada que las viviendas tendrán electricidad? ¿Cómo vendes esas casas?», se preguntó, antes de reclamar mayores inversiones en la red y una mayor racionalidad a la hora de asignar la capacidad existente, priorizando aquellos proyectos que tengan más posibilidades de salir adelante.

Edificios en construcción en el municipio de Benidorm, de archivo. / PILAR CORTES

Los promotores se suman así a la queja lanzada hace solo unos días por la patronal CEV, después de que las propias compañías eléctricas hicieran públicos los denominados Mapas de Capacidad, que ponían de relieve el precario estado en que se encuentra la red de distribución.

En este sentido, la propia Asociación de Empresas de Energía Eléctrica alertaba de la «saturación» de las infraestructuras y alertaba que hasta un 83,4 % de todos los nodos ya no admitían nuevas conexiones.

Sin capacidad

En la provincia de Alicante, la situación es ligeramente mejor, pero igual de preocupante, de acuerdo con los citados mapas. Así, de los 132 nudos de tensión superiores a 1 kilovatio que hay en la provincia -y que son los que deben dar acceso a la nueva demanda- un total de 99 -el 75 %- ya no tienen capacidad disponible, lo que significa que las nuevas solicitudes que se realizan, se rechazan.

Esto afecta a los nuevos desarrollos urbanísticos, como denuncian los promotores, pero también a grandes industrias, ampliaciones de polígonos y otro tipo de demanda eléctrica como, por ejemplo, la que requiere el despliegue del coche eléctrico. Una situación que supone un freno para el crecimiento económico y también para poder aprovechar toda la nueva generación de energía renovable que está prevista y que no puede conectar con esa nueva demanda.

Si se baja al detalle, la situación es especialmente grave en determinados municipios, en los que no hay ni un solo nudo con capacidad disponible. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Alicante o en Elche, pero también en numerosos municipios de las Marinas, como Benidorm, Xàbia, Calp, Dénia, Santa Pola u Orihuela.

En Alcoy solo hay capacidad en tres de los siete nudos ubicados en su término municipal y en Ibi, en uno de tres. Petrer, Villena y San Vicente son, por el contrario, los que disponen del mayor número de nudos de tensión con capacidad disponible, de acuerdo con estos mapas.

Más inversión

En la declaración que hizo pública, la patronal de las eléctricas españolas atribuía el problema a la regulación de la red, «que ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía el crecimiento de la demanda, mucho más intenso y concentrado en determinados puntos». Por eso consideran «imprescindible reforzar y digitalizar la red, incrementando su capacidad».

En la misma línea, desde i-DE -la filial de Iberdrola dedicada a la distribución- señalan que están a la espera de si el Ministerio y la CNMC permiten a las compañías distribuidoras aumentar las inversiones necesarias para su ampliación en condiciones económicas estables y razonables de retribución, a lo que aseguran que están «completamente abiertos».

Y con respecto al problema que plantean los promotores, la firma asegura que están en contacto con las grandes empresas del sector que trabajan en la zona y que lo habitual es «intentar encontrar soluciones para atender sus desarrollos urbanísticos, siempre que se realicen con suficiente antelación y con la oportuna planificación».