Los ingenieros de Telecomunicaciones premian al Ayuntamiento de Benidorm y Avamed Synergy

El Colegio Oficial y la Asociación Valenciana de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación han fallado los Premios Talento de las Telecomunicaciones 2025. Los reconocimientos de esta edición, que se celebrará en Elche el próximo viernes 3 de octubre, han distinguido al Ayuntamiento de Benidorm, la empresa alicantina Avamed Synergy, DXC Technology España y los profesionales Eva María Román Valdés y Antonio Serna Ruiz.

La decana del COITTCV, Susana Bañuelos, ha valorado esta sexta edición como un reconocimiento “necesario para motivar y dinamizar nuestro sector, el entorno profesional y dar voz a las empresas e instituciones para todos en el mismo camino”, ya que el objetivo es reconocer a las personas, entidades y organizaciones por su contribución al desarrollo tecnológico, la innovación y el impacto social en el ámbito TIC de la Comunidad Valenciana.

El conocido como Foro Telecos CV premia, de esta manera, como mejor Iniciativa pública el proyecto “Benidorm Destino Turístico Inteligente (DTI). Teleasistencia Benidorm Internet de las Personas (IoP)”, impulsado por el consistorio benidormense. La actuación supuso el uso de inteligencia artificial y big data en la monitorización de consumos de agua y electricidad en los hogares de personas mayores y vulnerables, permitiendo detectar anomalías y generar alarmas tempranas que mejoran la atención social y la seguridad ciudadana.

Para lograrlo, se desarrolló una aplicación web accesible tanto para las personas susceptibles de asistencia, como para sus familiares o los servicios asistenciales. El desarrollo permite, además, su integración en otras fuentes como el botón rojo de emergencias. En el test de esta herramienta, durante cinco meses se monitorizaron 30 usuarios y 52 hogares, generándose 485 alarmas, de las que 133 fueron desviaciones del consumo habitual y se realizaron 20 intervenciones sociales con éxito. La detección de anomalías requirió menos de 45 minutos.

El fundador de Avamed, Lucas Antonio Díez, con el equipo del Hospital Río Hortega de Valladolid, liderado por el doctor Luis Miguel Redondo. / INFORMACIÓN

Esfera empresarial

Por otra parte, la Mención a la Integración Tecnológica se ha concedido otorgada a Avamed Synergy. La empresa de biotecnología, fundada en 2012 y con sede en Alicante, es la desarrolladora de Fluxus, un software que genera un entorno clínico que utiliza big data, inteligencia artificial y "machine learning" para mejorar la monitorización y el tratamiento personalizado del cáncer a través de la imagen clínica, especialmente en el diagnóstico y eficiencia quirúrgica.

Esta solución permite crear gemelos digitales híbridos en 3D de estructuras anatómicas y anticipar la evolución tumoral, ofreciendo a médicos y cirujanos nuevas herramientas para la medicina de precisión. Este galardón reconoce a organizaciones de base no tecnológica que han aplicado la tecnología de forma estratégica e innovadora para transformar su actividad y producir un impacto positivo con un enfoque original e innovador. La compañía está realizando este año pruebas piloto con hospitales públicos de referencia y quiere llevar su solución al mercado en 2026.

En el ámbito empresarial, el premio Talento de las Telecomunicaciones- Empresa Tecnológica con Impacto ha recaído en DXC Technology España, una compañía de servicios de Tecnologías de la Información global que cuenta con sedes en Alicante y València. Este galardón reconoce el impacto relevante en el entorno a través de la innovación, la sostenibilidad y el compromiso social usando las TIC como palanca de transformación del proyecto realizado junto a Banco Sabadell, incorporando metodologías de “testing de accesibilidad” en los productos digitales del sector financiero.

El proyecto garantiza la inclusión de personas con diversidad funcional, que son un 20 % de la población española, para eliminar barreras y mejorar la eficiencia en desarrollo y mantenimiento. DXC tiene una sólida presencia en la Comunidad Valenciana con 3 de las 16 oficinas de España. En Alicante y València, también tiene oficina comercial.

Profesionales

Tanto el Colegio como la Asociación también reconocen a los profesionales del sector. En este caso, como Ingeniero Senior a la trayectoria profesional lo recogerá Antonio Serna Ruiz, docente con una trayectoria de casi cuatro décadas en la enseñanza de la electrónica y las telecomunicaciones en Orihuela. Además de su labor formativa, ha impulsado proyectos de innovación tecnológica, como el uso de drones en aplicaciones educativas y empresariales en el campo audiovisual, agrario, ingeniería civil o telecomunicaciones, una labor que ha dejado huella en futuras generaciones.

En la categoría de Ingeniera Junior lo recibe Eva María Román Valdés, ingeniera de pruebas y puesta en servicio en Alstom, uno de los principales actores del sector de la movilidad sostenible al combinar formación en telecomunicaciones y experiencia en señalización ferroviaria, participando en la automatización de la Línea 6 del Metro de Madrid. El galardón premia su talento emergente, su implicación en la representación femenina en el sector y el compromiso con la sostenibilidad a través de la movilidad ferroviaria.

La gala cuenta con el apoyo de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública y con más de una docena de empresas patrocinadoras.