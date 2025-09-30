AEFA estrecha lazos con el resto de asociaciones de empresas familiares de España

Una representación del Fórum de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) ha participado en un gran encuentro de fórums de jóvenes, que congregó a más de 120 futuros líderes de la empresa familiar. El acto fue organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam), en colaboración con las asociaciones territoriales de la empresa familiar de toda España y con miembros del Family Business Network (FBN).

El evento se convirtió en una plataforma de networking y reflexión intergeneracional, con el objetivo de estrechar vínculos, compartir experiencias y reforzar el papel de las nuevas generaciones en la continuidad y el desarrollo de las empresas familiares.

El presidente del Fórum Next Gen de Adefam, Alfonso Sanz, destacó Madrid como “un lugar de paso, de estudio y de trabajo, y este encuentro nos permite seguir potenciando proyectos futuros. Los jóvenes tenemos la responsabilidad de aportar nuevas ideas y consolidar el emprendimiento como parte del ADN de nuestras empresas”.

Un momento del encuentro celebrado en Madrid. / INFORMACION

La cita contó con la participación de Abel Matutes Prats, CEO de Palladium Hotel Group y vicepresidente de Grupo Empresas Matutes, quien compartió con los asistentes su trayectoria empresarial y el proceso de transformación de su grupo turístico familiar en un referente internacional.

Matutes subrayó la importancia del intraemprendimiento como motor de innovación en la empresa familiar. “En la empresa familiar uno debe demostrar con hechos que puede generar valor más allá del apellido. Apostar por nuevas ideas dentro de la propia compañía es clave para evolucionar y diferenciarse”, afirmó.

Asimismo, Antonio Conejero, fundador de AC Urban–Pantheon Architecture & Investment, compartió su experiencia como miembro activo del FBN, destacando la importancia de “encontrar en la red de la empresa familiar un grupo de amigos con valores compartidos, compromiso y visión de futuro” y animando a los jóvenes a aprovechar la oportunidad “de generar relaciones personales y de aprender de la experiencia de otras empresas familiares”.

Punto de encuentro

Este evento quiere convertirse en una cita importante en el calendario de las nuevas generaciones de la empresa familiar, reforzando los lazos entre territorios y proyectando el legado de la empresa familiar hacia el futuro.

Hay que reseñar que el Fórum de AEFA es un espacio de encuentro para las nuevas generaciones de empresarios familiares de la provincia de Alicante, promovido por AEFA. Su objetivo es fortalecer la formación y el liderazgo de los jóvenes vinculados a empresas familiares, facilitando el intercambio de experiencias y conocimientos entre generaciones.