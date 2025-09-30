La alta velocidad entre Alicante y Madrid dispara su crecimiento hasta el 22 % por el empuje de los operadores privados

Las previsiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha cumplido a pies juntillas y el corredor Alicante-Madrid ha superado el millar de pasajeros en un trimestre. El último informe del organismo de control revela que la conexión entre ambas ciudades se ha disparado hasta el 21,8 %. De esta manera, se sitúa como el de mayor crecimiento en España en el periodo entre abril y junio. Es la segunda vez que sucede, lo que indica que al igual que pasa con el aeropuerto Miguel Hernández se cerrará el ejercicio con cifras nunca vistas.

El principal motivo es la entrada en juego de los operadores privados que, en el caso de la ciudad alicantina, son Iryo y Ouigo. Junto con Renfe, se registraron 1,1 millones de pasajeros. La cifra no es la más alta cuantitativamente, pero sí porcentualmente. El documento sobre este segundo trimestre indica que las cifras de viajeros fueron de récord en la alta velocidad comercial, tras alcanzar su máximo de viajeros en las líneas que salen desde la capital madrileña hacia Barcelona (3,9 millones), Sevilla (1,6 millones), Málaga/Granada (1,5 millones) y València (1,6 millones). Estos valores trimestrales solo fueron superados en el tercer trimestre, es decir, la temporada estival, de 2024.

Renfe Viajeros sigue siendo el principal operador, con cuotas de mercado que superan el 60% en todos estas conexiones, salvo en la valenciana, donde queda en un 50 %. Respecto del trimestre pasado, el corredor alicantino queda con un 51 % para el operador público, al que habría que sumarle un 12,1 % de AVLO. Desde el ámbito privado, primero está Ouigo que descendió cuatro puntos porcentuales y se quedó con el 31,8 % y, a bastante distancia, Iryo con un 5 %.

Datos del segundo trimestre de 2025. / Fuente: CNMC

Precios siguen bajando

En cuanto a los indicadores, cabe destacar el de productividad, donde el mejor dato de aprovechamiento (86 %) se da entre las dos grandes capitales de España. La alicantina ocupa el cuarto puesto con un 71 %. Respecto a los ingresos medios, Los ingresos medios en el corredor Madrid-Barcelona suben un 12 % respecto del año pasado y se sitúan en 9,10 céntimo de euro por kilómetro de trayecto, un 27 % por debajo del valor previo a la liberalización. Por otra parte, en el Madrid-Valencia bajan un 2,1 % y quedan en 6,98 céntimos por kilómetro (un 41 % por debajo del valor previo a la liberalización).

El informe confirma que la competencia sigue estando detrás de la bajada de precios medios de los billetes. En el caso de la provincia, el interanual se sitúa en un 8,7 % y un ticket medio de 36 euros. Solo València se sitúa por abajo. Así, el precio medio trimestral del billete básico fue de 63 euros para el trayecto entre Madrid y Barcelona, 49 con Sevilla y 47, con Málaga.

Trayecto Alicante-Madrid. Precios del segundo trimestre 2025 / Fuente: CNMC

Del análisis hay que tener en cuenta dos cuestiones a la hora de ver los datos. En primer lugar, este trimestre recoge la Semana Santa, un periodo en el que se incrementa los precios por la demanda. Por otra parte, el mismo documento no recoge el apartado de incidencias que se han dado en las líneas, el mismo se limita a la elaboración y cruce de precios y pasajeros para los corredores de larga distancia que operan con trenes de alta velocidad.