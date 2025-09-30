BBVA presenta su oferta para el sector agro en Fruit Attraction

BBVA presentará en Fruit Attraction su propuesta de valor para el sector agro, con un equipo especializado y productos diseñados específicamente para las necesidades del sector. Entre las soluciones destacan los créditos de campaña, los préstamos de inversión, así como coberturas frente a riesgos de divisa o de precio.

La sostenibilidad será uno de los ejes centrales de la propuesta de BBVA en la feria. La entidad acompaña a productores y empresas en la transición hacia modelos más eficientes y respetuosos con el entorno. Asimismo, el banco pondrá especial foco en el negocio de comercio exterior, muy relevante en un encuentro en el que se negocian numerosos acuerdos de importación y exportación.

La entidad apoya la internacionalización de los productores hortofrutícolas hacia Asia, América o Europa del Este, ayudándoles a gestionar riesgos derivados de la volatilidad de aranceles, normativas y cambios regulatorios. A través de sus soluciones BBVA Comex, el banco facilita una operativa internacional simplificada en divisas y pagos, ofreciendo seguridad y eficiencia en un entorno cada vez más globalizado.

"Con esta primera participación en Fruit Attraction, BBVA refuerza su compromiso con la agricultura, un sector en el que la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad son palancas fundamentales de crecimiento", ha señalado el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrando. "El ‘stand’ de BBVA será un punto de encuentro para clientes y profesionales, consolidando su papel como socio financiero de referencia en la cadena de valor agroalimentaria", ha enfatizado.

Mejores productos sostenibles

Un día antes de la inauguración oficial, BBVA llevará a cabo un encuentro especial con los ganadores de la VI Edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. Esta cita servirá como espacio de diálogo e intercambio, en el que los proyectos premiados podrán dar a conocer sus iniciativas y compartir cómo han logrado integrar la sostenibilidad en sus procesos productivos. La reunión será también una oportunidad para acercar estas experiencias a Fruit Attraction, feria de referencia en el sector, donde tendrán ocasión de mostrar su labor ante empresas, profesionales y clientes de distintos países, consolidando así la proyección internacional de su trabajo.

En este encuentro participarán los representantes de los proyectos distinguidos en la última edición de los premios. Entre ellos estarán Carlota Pena, de Vinyes d’Olivardots; Francesc Font, de Can Font; Sandra Viñas, de Mare Monte; José Antonio García, de Arándanos La Peña; Sergio Riudavets, de Santo Domingo; Noemí Pezuela, de Valle Vega; Aitor Lobato, de La Lleldiría; y Carolina Marhuenda, de Agrícola Marvic.