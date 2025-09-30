Frutas y hortalizas a la fresca para convertir el Puerto de Alicante en un hub del transporte agroalimentario

El refuerzo del tráfico de mercancías es una de las grandes apuestas del Puerto de Alicante, y justo en esa línea se enmarca la última iniciativa en la que está trabajando la institución. Se trata, en concreto, de construir una nave refrigerada, justo con el objetivo de convertir el recinto portuario en un hub del transporte agroalimentario.

Lo que se pretende es que, empresas que hasta ahora eligen otros puertos para dar salida a este tipo de mercancías, se decanten por Alicante al disponer de unas instalaciones que les permitirán conservar sus productos en óptimas condiciones. La Autoridad Portuaria, en este sentido, prepara las bases para que firmas especializadas presenten ofertas y construyan la nave sobre unos terrenos de 3.000 metros cuadrados ampliables.

Uno de los principales objetivos que se marcó Luis Rodríguez con su acceso a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante fue la de reforzar el tráfico de mercancías, atrayendo para ello a los diferentes sectores productivos de la provincia. Durante este tiempo, y con esta finalidad, se han mantenido reuniones con representantes empresariales, siempre con la idea de transmitirles las potencialidades del puerto y conocer también las necesidades y propuestas de los propios sectores.

Un convoy esyacionado en la estación ferroviaria del puerto. / Alex Dominguez

Pues bien, en este ámbito, y teniendo en cuenta que el agroalimentario es uno de los sectores más potentes del territorio alicantino, la Autoridad Portuaria está acometiendo los trámites necesarios para posibilitar la construcción de una nave refrigerada, que permita la conservación y almacenamiento de este tipo de productos.

Según explica el propio Rodríguez, "es una evidencia que hay empresas que eligen otros puertos para dar salida a los productos que dependen del frío, y lo que pretendemos nosotros es captarlas ofreciéndoles unas instalaciones de primer nivel. De ahí que estemos trabajando en el tema, y preparando las bases para convertir el proyecto en realidad".

Intermodal

La previsión pasa por que la nave en cuestión se ubique en unos terrenos de una superficie de 3.000 metros cuadrados situados entre la estación de ferrocarril y los muelles, toda vez que lo que se pretende es ofertar un transporte intermodal, con la posibilidad de que las mercancías se muevan por vía marítima o bien por vía ferroviaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria destaca que esa sería una superficie inicial, toda vez que, dependiendo de las necesidades y la aceptación del sector, podría ampliarse posteriormente con las fases que resulten necesarias. Y sobre la mesa también está la posibilidad de que no se utilice exclusivamente para el sector agroalimentario, sino que también puedan aprovechar estas instalaciones otros sectores que dependen igualmente de la cadena de frío, como los del pescado o la carne.

Almacén hortofrutícola en la provincia de Alicante. / INFORMACION

La previsión del Puerto de Alicante es la de publicar las bases en breve, según Rodríguez, "para que empresas especializadas nos presenten sus proyectos. Desde luego, vamos a valorar la calidad de las instalaciones, así como la eficiencia energética, dentro de la ruta que estamos siguiendo para configurar un puerto verde y sostenible".

Esta iniciativa se produce en un año en el que el tráfico de mercancías registra una tendencia a la baja que se viene manteniendo prácticamente durante todo el ejercicio. Sin embargo, las cifras del mes de agosto, las últimas publicadas por Puertos del Estado, invitan al optimismo, dado que recogen un incremento del 14 %, rompiendo de esta forma con la dinámica negativa de los últimos meses. La recuperación del transporte de materiales de construcción ha resultado decisiva para volver a la senda del crecimiento, aún a pesar de que se sigue un 13 % por debajo de los movimientos de 2024.

Con todo, y teniendo en cuenta que todavía quedan cuatro meses por delante para que acabe el ejercicio, se espera que el retroceso en el tráfico de mercancías vaya diluyéndose de forma paulatina, y que incluso pueda llegar a equilibrarse con relación a las toneladas que pasaron por las instalaciones portuarias en 2024.