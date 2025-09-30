La hipoteca ya se lleva el 40 % de los ingresos de los hogares de Alicante

Comprar una casa en Alicante cada vez representa un esfuerzo mayor. A pesar de la caída de los tipos de interés, la escalada de los precios ha elevado considerablemente el importe que los compradores necesitan pedir al banco para afrontar la operación, lo que lógicamente se traduce también en mayores cuotas mensuales.

De esta forma, el esfuerzo necesario para adquirir una vivienda en estos momentos en la provincia supera ya el 40,6 % de los ingresos medios de un hogar en la zona, casi seis puntos por encima del máximo del 35 % que aconsejan los expertos para evitar problemas de sobreendeudamiento.

Así lo recoge el último informe sobre Mercados Locales que elabora trimestralmente la tasadora Tinsa y que también sitúa a Alicante como la segunda demarcación donde más han subido los precios en el último año.

En concreto, el estudio sitúa el valor del metro cuadrado en la provincia en 1.758 euros, lo que supone un incremento del 15,3 % con respecto al año pasado. Una cifra que solo supera Madrid, donde la subida alcanza el 19,4 %.

Empatada con Alicante aparece Málaga, con un 15,3 %; y por detrás se sitúan Baleares (+14,8 %); Tenerife (+14,5 %); Cantabria (+13,1 %) y Valencia, con un 12,8 %.

Incremento interanual del precio de la vivienda. / TINSA

Hay que tener en cuenta que, en este caso, se trata del valor de tasación de los inmuebles, lo que explica la importante diferencia con los datos que ofrecen los portales inmobiliarios, que recogen el precio que demandan los vendedores, lo que en el caso de la provincia roza los 2.600 euros.

Esfuerzo

En cualquier caso, más allá del coste puro y duro, el informe también analiza el esfuerzo que supone para un hogar medio pagar la cuota hipotecaria. Una cantidad que el último año ha pasado de 587 a 686 euros mensuales, de acuerdo con los cálculos de los autores.

Este incremento se debe, sobre todo, al aumento del importe medio solicitado, que actualmente supera los 120.000 euros de media, 8.000 euros más que por las mismas fechas del año pasado.

Esto se traduce en que los nuevos hipotecados deben destinar el 40,6 % de sus ingresos a pagar este gasto, lo que representa el quinto mayor porcentaje entre todas las provincias españolas. En este sentido, los malagueños son los que se llevan la peor parte, ya que la cuota les come un 59,1 % del sueldo.

Una clienta consulta un asunto relacionado con el estado de su hipoteca en una sucursal bancaria. / DAVID AYUSO DUPERIER

Tras ellos se sitúan los baleares, con un 51 %; los madrileños, con un 42,7 %; y los gaditanos, con un 42,5 %. Al respecto, cabe aclarar que, para realizar el cálculo, Tinsa utiliza los datos de renta media de cada demarcación. De esta forma, aunque las cuotas hipotecarias sean más elevadas en otras zonas, como el País Vasco, el esfuerzo real es menor, porque también disponen de mayores ingresos.

Mercado líquido

Otros de los datos que llaman la atención del informe es el enorme volumen de operaciones que se registran en Alicante, en proporción al tamaño de su parque residencial. En concreto, la provincia anota 42,7 transacciones por cada mil viviendas existentes, lo que la sitúa como la zona con el mercado inmobiliario más líquido de todo el país.

Para dar una idea de lo que esto supone, la media nacional es de 27,2 compraventas por cada mil inmuebles existentes y en provincias como Orense o Lugo no llegan a las 15 operaciones.

Se trata, además, de una cifra que se retroalimenta, ya que esta liquidez es un argumento más para convencer a los posibles compradores de que se decanten por Alicante, puesto que si necesitan vender su casa en el futuro, lo tendrán también más fácil.