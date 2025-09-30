El adiós a un sindicalista de primera fila

El fallecimiento de Javier Cabo no por ser menos inesperado ha sido igualmente duro en la familia de UGT. Este martes sus compañeros, como el resto de la sociedad alicantina, lamentan la triste pérdida que supone decir adiós a una persona que defendió los derechos de los trabajadores y de las personas en primera persona y con un alto grado de convicción y principios. La actual secretaria general de l'Alacantí, Yolanda Díaz, ha compartido una fotografía de Javier con su padre que preside su mesa en la sede de Pablo Iglesias. Además de la importancia que tuvo dentro de la organización, Díaz ha recordado como su carácter luchador y detallista muestra a una persona que siempre venía a las manifestaciones y se hacía una foto. "Luego en Navidad nos mandaba un cd con las fotos que había hecho". Era su manera de compartir y de estar ahí, indicada.

La familia ha decidido que mañana realizará su despedida de manera privada e íntima, si bien allegados y amigos podrán despedirse a lo largo de esta jornada de Cabo en el tanatorio Siempre Viva del Vial de los Cipreses de la ciudad, en una sala, de la segunda planta.

Foto de Javier Cabo junto al padre de la actual secretaria de UGT en l'Alacantí, Yolanda Díaz. / INFORMACIÓN

Apreciado por todos

La anterior secretaria general y actual diputada autonómica del PSPV-PSOE, Yaisel Sánchez, asegura que "hoy será un día triste y duro" para todos nosotros. Atiende la llamada de INFORMACIÓN, cuando se encuentra en la manifestación de los trabajadores y afectados por el cierre del centro de la plaza América en Alicante. "Estaría hoy aquí, defendiendo a todos ellos. Fue un luchador y su enfermedad no restó ni un ápice de ese carácter. Javier estaba ahí, dando ejemplo. Lo es para el sindicalismo y simplemente fue un orgullo conocerlo".

Cuando Yaisel Sánchez entró en UGT cuando Cabo había dejado sus responsabilidades por la enfermedad que le diagnosticaron en 2002 y, en su recuerdo, destaca su primer año al frente de la secretaría en 2017, cuando el gobierno de Mariano Rajoy quería rebajar las pensiones. "Hicimos una marcha reivindicativa desde CCOO hasta el Ayuntamiento de Alicante. Tras mi intervención se acercó y me dijo que se había emocionado. Paramí, que me dijera eso fue especialmente significativo", comenta. "Su optimismo no se quebró y también hay que destacar que fue un ejemplo en la lucha de los derechos para las personas con discapacidad. Sé que a nivel personal y familiar, tuvo sus consecuencias; pero él vino con su carrito y se mostró activo siempre".

Junto a Yaisel, está Adolfo Durán, quien estuvo al frente del área de Industria cuando Javier Cabo fue secretario general. "Cualquier objetivo que había lo compartía. Fue un gran luchador y por eso, aguantó su enfermedad tantos años. Es una persona a la que le teníamos mucho cariño y aprecio". De aquella época, Durán asegura que había muchos conflictos y muchas discrepancias (en referencia a la patronal), pero también diálogo social desde el respeto".

(Noticia en elaboración)