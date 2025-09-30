Los "riders" de Glovo en Alicante mantienen el pulso: comité de empresa para noviembre

La situación de los repartidores de Glovo anda camino de convertirse en uno de los conflictos laborales más largos en el tiempo. Desde que en diciembre de 2024, la empresa asumiera a los "riders" como empleados, la situación interna de los mismos no ha experimentado mejoras. Ahora con la ley de su lado, los trabajadores han empezado a tomar cartas en el asunto. Desde UGT, tres de ellos Antonio Martín, Julio César Sauce y Luis Picón han asumido la representación sindical y preparan junto a otros muchos las primeras elecciones para crear el Comité de Empresa en la provincia de Alicante.

La cita está consensuada con CC OO para el próximo 10 de noviembre y se elegirán 17 representantes a tenor del último censo facilitado por Glovo y que revela una plantilla superior a las 500 personas. El resultado se traducirá en que los repartidores de la provincia sean los segundos en España, tras los navarros, en contar con este grupo de representación laboral. El proceso, pues, se encuentra en una etapa avanzada, aunque los obstáculos y problemas son innumerables desde que empezaron a organizarse el pasado junio con el envío del "preaviso", según confirma Antonio Martín.

Puntos de votación

Hasta ahora, la parte más complicada se ha centrado precisamente en obtener ese listado. "En un primer momento, la empresa facilitó una relación de 96 personas", comenta Martín. Posteriormente, la demanda y la presión desde los sindicatos se tradujo en una nueva relación que subía a más de 500. Fuentes de UGT señalan que manejan un número superior en la provincia, pero que en estos momentos, la mesa electoral está comprobando que se ajuste todo a lo que marcan las normas, es decir, podrán votar todos los repartidores que tengan más de un mes de antigüedad en la empresa y son elegibles, los que llevan más de cuatro. La semana pasada, de hecho, se cerró el censo.

Los representantes de UGT de Glovo en Alicante Luis Picón, Julio César Sauce y Antonio Martín. / Rafa Arjones

Desde el sindicato detallan que el grueso de los "riders" se concentran en los cuatro grandes municipios de la provincia. Así se está organizando para que los trabajadores puedan votar en, al menos, tres de los puntos. Se habilitarán espacios en las sedes de UGT en Alicante y Benidorm y otra de CC OO en Torrevieja, según apunta Martín. Para los representantes de UGT, es importante que los empleados voten y se pueda a empezar a trabajar en una defensa de derechos de los repartidores. Los que no puedan acudir podrán votar por correo con una simple solicitud a la Mesa Electoral.

Sauce, uno de los portavoces, explica que el cronograma electoral está hecho y que el próximo 8 de octubre tendrá lugar la presentación de candidaturas. "El primer objetivo es incluirnos en un apartado legal real porque la normativa actual no es adecuada con la actividad y queremos legislar hacia un sector nuevo como es el de la mensajería a partir de plataformas digitales, donde podemos desempeñar nuestras funciones y que estas puedan ser cuantificadas y contabilizadas de manera correcta", subraya.

Nueva trampa

Para este "rider", todo el proceso de integración laboral se hizo muy rápido y al automatizarlo los errores los están pagando con consecuencias muy negativas como el tipo de contratos, los pagos de las nóminas o las antigüedades, entre otras cuestiones. Con el proceso en marcha y a punto de cumplirse un año en el importante cambio laboral, los problemas internos han evolucionado en muchas circunstancias hacia peor, según denuncian desde el sindicato. Con la obligación (por oficio) de aceptar a los repartidores, la subcontratación se disparó y Glovo abrió esta opción como un sistema que presentaba, por un lado, como una alternativa a los propios profesionales que antes eran autónomos y, por otra, como una vía de negocio que ha estado rodeada de otra serie de conflictos. En este caso, los responsables sindicales confirman que se han eliminado las subcontratas unipersonales y que se mantienen el grupo de empresa, cuestión que ya está denunciada.

Los "riders", que siguen en la plataforma, han visto como el ajuste de sus horarios se ha traducido en contratos que van desde las 10 a las 30 horas semanales, pero con situaciones muy peculiares que se han convertido en nuevas trampas. Como ejemplo, describen el caso de que si durante uno o dos horas de tu jornada estás parado, te marcan ese tiempo como "ausencia", lo que apareja una merma económica. No es un hecho aislado, sino una directriz que, a priori, es cuestionable; pues es la dirección de la plataforma la encargada de distribuir los pedidos que llegan sin que el repartidor tengan opción de intervenir en el proceso de compra por parte del usuario.