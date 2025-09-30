Textilhogar se postula como un antídoto contra el estancamiento de las ventas en el sector

Reactivar las ventas. Ese es el objetivo que se han marcado las empresas en la nueva edición de la feria Textilhogar, inaugurada este martes en València, en un momento en el que el sector se encuentra en una situación de estancamiento a nivel comercial. Una treintena de firmas pertenecientes al clúster formado por las comarcas alicantinas de l'Alcoià y El Comtat y la valenciana de la Vall d'Albaida están presentes en el certamen, que ha confirmado la asistencia de un centenar de compradores procedentes de 44 países. Un buen escaparate, por tanto, para promocionar los artículos y plantar cara a la complicada coyuntura internacional, marcada por el descenso del consumo en Europa, los aranceles de Trump y la incertidumbre que generan los conflictos bélicos en marcha.

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, recorriendo el certamen. / Alberto Saiz

Textilhogar y la Feria Hábitat han abierto sus puertas un día después de lo previsto debido a la alerta roja por lluvias que se decretó el lunes. Una apertura a la que a última hora no ha podido acudir la consellera Marián Cano, pero en el que sí han estado presentes los secretarios autonómicos de Industria e Innovación respectivamente, Felipe Carrasco y Jerónimo Mora: el presidente de Hábitat Valencia, Vicente Pons; el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna; el presidente de la Confederación Empresarial de la Madera y el Mueble de la Comunidad Valenciana (Fevama), Alejandro Bermejo; el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata; y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro.

El certamen se celebra en un momento complejo para el sector textil, en el que las ventas, tanto las nacionales como las exteriores, presentan una situación de estancamiento. Según Pepe Serna, "se podría decir que estamos en un contexto de mantenimiento. El dinamismo de Europa se ha reducido, en EE UU están poniendo barreras comerciales y seguimos sufriendo los efectos de la competencia desleal. Así que el entorno no es el que todos desearíamos".

Autoridades políticas y empresariales en la apertura de la feria. / Alberto Saiz

De cualquier forma, el ambiente que se respira en el sector ante la celebración de Textilhogar es de optimismo, entre otras cuestiones porque se ha logrado programar a través de una misión inversa la presencia de 104 compradores procedentes de un total de 44 países de todo el mundo, lo que supone crecer alrededor de un 25 % en captación de poder de compra internacional. De hecho, ya en la jornada de este martes se ha registrado una gran animación en los expositores del certamen. "Las sensaciones -añade Serna- son buenas, con una feria que cada vez es mayor y que trata de satisfacer al máximo las necesidades de los participantes".

Oferta global

En conjunto, participan en el certamen un total de 150 expositores, en una convocatoria que reúne una oferta global que superará el millar de firmas y marcas internacionales. Entre los asistentes figuran una treintena de empresas procedentes del clúster de l'Alcoià, El Comtat y la Vall d'Albaida. Además, se cuenta con una sección de complementos, conferencias especializadas del sector hotelero y la nueva área Contract 360, con expositores multisectoriales y también especializados en este área de negocio.

Todo, además, con las sinergias que genera la celebración conjunta de la Feria Hábitat, que permite contar con un espacio expositivo de más de un millar de firmas y 96.000 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento del 25 %, y la previsión de alcanzar los 40.000 visitantes durante tres jornadas, según se ha encargado de subrayar el presidente de Hábitat, Vicente Pons.