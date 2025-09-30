Vodafone pide permiso a Competencia para tomar el control de la eldense Finetwork

Vodafone España ya está algo más cerca de hacerse con el control definitivo de Finetwork, la compañía eldense fundada por el empresario Pascual Pérez, que llegó a ser una de las de mayor crecimiento del sector. El operador propiedad de la británica Zegona acaba de solicitar permiso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aplicar el plan de reestructuración aprobado por el juzgado, que la convertirá en accionista mayoritario de la anterior.

En concreto, las medidas propuestas supondrán la conversión en nuevos títulos de los 50 millones de euros que Finetwork debe a Vodafone España por la utilización de su red. Además, la británica tiene previsto cambiar el consejo de administración de la compañía y otorgarle una línea de financiación adicional de 20 millones de euros.

Sin embargo, todo este plan está a expensas de lo que decida la CNMC, que debe pronunciarse sobre la operación en virtud del artículo 8.1b de la Ley de Defensa de la Competencia, que exige autorización previa para aquellas fusiones cuyo volumen de negocio conjunto supere los 240 millones de euros, como sería el caso.

Vodafone presentó su petición el pasado 25 de septiembre, por lo que ahora el organismo que preside Cani Fernández dispone de un mes para pronunciarse en primera fase. En caso de requerir de un análisis más profundo, la operación pasaría a segunda fase y la CNMC tendría entre tres y cuatro meses más para resolver.

Operador virtual

Finetwork -cuya denominación social es Wewi Mobile SL- es lo que se conoce como un operador virtual de telefonía. Es decir, que no dispone de red propia y compra capacidad a las compañías que sí la tienen para atender las necesidades de su cliente.

Fachada de una tienda de Finetwork. / Europa Press

Durante sus primeros años, la firma desarrolló una intensa campaña de patrocinios deportivos -llegó a ser espónsor de la selección de fútbol- y también de grandes eventos, con los que consiguió una considerable notoriedad. Así, llegó a ser uno de los operadores que más clientes captaba en España.

Sin embargo, la firma empezó a sufrir problemas de liquidez, que le llevaron a dejar de pagar algunas facturas. Entre ellas, la que debía a Vodafone por el uso de su red. El resultado es que ya el pasado mes de mayo la británica pedía permiso a la CNMC para dejar de aceptar nuevas altas de Finetwork y posteriormente presentó una propuesta de reestructuración de la deuda ante el juzgado.

En paralelo, los responsables de la firma eldense trataron de buscar un comprador alternativo y llegaron a negociar su posible venta al fondo Asterion Industrial Partners. Unas negociaciones que no llegaron a cuajar antes de que el juzgado respaldase los planes de Vodafone España, que reforzará con esta operación su presencia en el país.