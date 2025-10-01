La alicantina Facephi se alía con Eastnets para crear una plataforma bancaria antifraude

Eastnets, multinacional especializada en cumplimiento normativo y seguridad en pagos con sede en Dubai, y la alicantina Facephi, referente en verificación de identidad digital biométrica, han anunciado una alianza estratégica para combatir el crimen financiero a nivel global. La colaboración combina las cuatro décadas de experiencia de Eastnets en prevención de blanqueo de capitales, control de sanciones y monitorización de transacciones, con la tecnología biométrica multicanal de Facephi para la verificación y autenticación de identidad. Juntas, crean el primer ecosistema integral de defensa antifraude que ayuda a bancos e instituciones financieras a reforzar la confianza, cumplir con las exigencias regulatorias y proteger a sus clientes en todos los mercados.

La unión de ambas compañías amplía su alcance combinado en los principales centros financieros del mundo, ofreciendo a los clientes experiencia local y una cobertura global sin precedentes.

A medida que el crimen financiero gana en sofisticación, las entidades afrontan el doble reto de garantizar el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, ofrecer experiencias digitales fluidas a sus clientes. La alianza entre Eastnets y Facephi, explican desde ambas empresas, responde a este desafío creando un nuevo estándar en el que cumplimiento e identidad digital convergen.

Instalaciones de Facephi en Alicante. / Rafa Arjones

La plataforma, en concreto, ofrece un onboarding biométrico avanzado, a través de procesos rápidos, seguros y fáciles de usar que reducen el abandono y aceleran la inclusión financiera. Tambien la detección y prevención de cuentas mula, por medio de una monitorización impulsada por IA con flujos en prevención de blanqueo de capitales mejorados.

El ecosistema, de igual forma, ofrece una autenticación multinivel, una protección robusta frente al robo de identidad y la toma de control de cuentas. Igualmente, un cumplimiento inteligente con verificación de identidad que se integra sin fricciones en los flujos de protección de blanqueo de capitales, sanciones y otros procesos regulatorios. El ecosistema se completa con la experiencia de los clientes, un recorrido sin fricciones que protege y, al mismo tiempo, facilita la incorporación digital.

Momento crítico

La alianza, subrayan desde Facephi y Eastnets, llega en un momento crítico para la industria financiera mundial. Con 3,1 billones de dólares en fondos ilícitos circulando por el sistema financiero en 2023 y un coste anual de 206.000 millones de dólares en cumplimiento, las instituciones necesitan soluciones más inteligentes y eficientes. El mercado de identidad digital, con una previsión de crecimiento anual compuesto superior al 16% hasta 2029, representa una gran oportunidad para las soluciones que integran seguridad, cumplimiento y experiencia de usuario.

Tecnología de indentificación facial de Facephi. / PILAR CORTES

“Facephi comparte nuestra misión de proteger a las instituciones financieras y a sus clientes frente al riesgo, al tiempo que promovemos unas finanzas seguras e inclusivas”, ha afirmado Hazem Mulhim, CEO de Eastnets. “Al igual que nosotros, están comprometidos con la innovación constante para mantenerse a la vanguardia en un mundo en el que la tecnología también puede ser un facilitador para los delincuentes. Al combinar la experiencia de Eastnets en cumplimiento normativo impulsado por IA con la innovación biométrica de Facephi, estamos dotando a los bancos de las herramientas necesarias para luchar contra el fraude y construir confianza digital a gran escala”.

Por su parte, Javier Mira, CEO de Facephi, añade que “esta alianza es mucho más que una integración tecnológica, supone redefinir la lucha contra el crimen financiero a escala global. Al unir cumplimiento normativo y biometría, Eastnets y Facephi pueden proteger el sistema bancario de principio a fin, ofreciendo una defensa potente, inclusiva y preparada para los desafíos regulatorios del futuro”.