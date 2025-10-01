Alivio para el campo en Alicante: las lluvias salvan la campaña de la uva

Esta vez sí ha llovido al gusto de todos. Al menos para el sector agrícola alicantino, dado que las últimas precipitaciones han logrado salvar la mitad de la cosecha de uva de mesa, amenazaba como estaba por el calor y la sequedad del terreno, al tiempo que ha dado un impulso a los cítricos, a los que ayudará a mejorar la raquítica producción de esta campaña. Todo en un contexto en el que la lluvia también ha sido como una bendición para cultivos como el de la granada o el de la aceituna, cuya recolección está a punto de empezar.

No pintaba bien la cosa para productos agrícolas de fuerte peso en la provincia de Alicante. Las elevadas temperaturas y la práctica ausencia de precipitaciones en los últimos meses había dejado en una situación más que delicada a cultivos como la uva de mesa o los cítricos, que no las tenían todas consigo.

En el caso de la uva de mesa del Vinalopó, la campaña empezó con buenas perspectivas y con unas previsiones de facturación superiores a los 39 millones de euros, lo que suponía una cifra muy similar a la alcanzada el año pasado. Sin embargo, y según explica el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, "el fuerte calor del verano estaba propiciando que los granos se ablandasen por exceso de transpiración y que también perdieran peso al estar deshidratándose".

Campo de granados inundado por la lluvia. / AXEL ALVAREZ

De ahí que las lluvias registradas en los últimos días, con registros que han alcanzado los 50 litros por metro cuadrado en el Medio Vinalopó, hayan resultado extraordinariamente beneficiosas. Según Andreu, "esta aportación hídrica va a venir de perlas para completar la campaña sin sobresaltos".

También las precipitaciones le han venido muy bien a los cítricos, en un momento en el que la provincia de Alicante encabeza la caída de la producción en España por factores como las restricciones en el riego o la plaga del trips de Sudáfrica. Todo ello había propiciado un descenso de la cosecha que se estimaba en el 15,2 %.

Pues bien, según el representante de Asaja, "no habrá una recuperación espectacular, pero sí que habrá aumentos de calibre y los árboles, sobre todo, estarán en mejores condiciones después de tantos meses de sequía",

Almendras y cerezas

Las lluvias, asimismo, supondrán un impulso para cultivos en los que está a punto de empezar la recolección, caso de las granadas o las aceitunas, y también para otros para los que todavía falta casi medio año, como las almendras o las cerezas. "Los árboles, al igual que en los cítricos, lo van a agradecer, porque tendrán una mayor acumulación de reservas", remarca.

Desde La Unió, el secretario general, Carles Peris, coincide con el efecto positivo de las precipitaciones. Según sus palabras, "han caído de forma beneficiosa, espaciada y sin causar daños, suponiendo un aporte de agua importante para el campo y el medio natural. Además, ahorrarán riegos en un momento con la energía eléctrica al alza".