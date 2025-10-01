Caravaning Alicante regresa a IFA con más de 60 expositores

IFA-Fira Alacant ha acogido este miércoles la presentación oficial del cartel de la que será la 33 edición de Caravaning Alicante, la feria de caravanas, autocaravanas y campers más relevante a nivel nacional. El evento tendrá lugar del 6 al 8 y del 13 al 15 de febrero de 2026 y contará con la presencia de 60 expositores.

Durante la presentación, el gerente del certamen, José Cruz, ha destacado el creciente interés por el mundo del caravaning, al tiempo que ha invitado al público a asistir a esta convocatoria, sobre la base de que "queremos que la gente tenga una cita con la aventura y la libertad".

Por su parte, Alejandro Morant, director general de IA-Fira Alacant, ha enfatizado la importancia de este certamen, indicando que va a crecer en metraje y contenidos para continuar haciéndolo cada vez más atractivo.

La presentación del cartel del certamen. / INFORMACION

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, se ha expresado en similares términos, poniendo en valor el esfuerzo de la organización encabezada por José Cruz.

Los asistentes tendrán a su disposición una amplia oferta de vehículos nuevos y de ocasión, así como servicios de alquiler, accesorios, recambios y soluciones energéticas para equipar su hogar sobre ruedas. También habrá zonas de descanso, restauración y propuestas para planificar rutas y escapadas.