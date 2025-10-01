Cinco municipios madrileños, entre los 10 más ricos de España

Cinco municipios madrileños de más de 1.000 habitantes se encuentran entre los 10 con mayor renta bruta en España, según la Estadística de 2023 de los Declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por municipios publicada por la Agencia Tributaria, que excluye a País Vasco y Navarra.

Un año más, Pozuelo de Alarcón lidera el ranking nacional con una renta media bruta de 88.011 euros por persona, lo que supone un incremento del 3,15 % respecto al ejercicio anterior. La localidad madrileña, con cerca de 100.000 habitantes, se consolida así como el paradigma de riqueza en España.

Por detrás de Pozuelo se sitúan el también madrileño Boadilla del Monte (70.869 euros, un 5,3 % más) y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros, un 0,1 % más), que escala un puesto respecto a 2022. Les siguen otros municipios del área metropolitana de Barcelona como San Cugat del Vallés (66.073 euros), Matadepera (65.536 euros) y Alella (62.304 euros).

Ranking de los municipios mayores de 1.000 habitantes con mayor Renta bruta media. / AGENCIA TRIBUTARIA

La presencia madrileña se refuerza con Torrelodones (61.359 euros), Alcobendas (60.576 euros) y Majadahonda (60.171 euros), que junto con Pozuelo y Boadilla colocan a la Comunidad de Madrid como la región con más representación en el listado. La única localidad fuera de Madrid y Barcelona en este grupo es el municipio alicantino de Aigües, que ocupa el octavo puesto con una renta media bruta de 60.883 euros.

En conjunto, el ranking refleja una fuerte concentración de la renta en áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, con un único municipio de la Comunidad Valenciana entre los diez más ricos.