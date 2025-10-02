Aefa se reivindica como motor de compromiso empresarial en su 30 aniversario

El 30 aniversario de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) continúa llenando escribiéndose con actos repletos de carga simbólica. Este jueves el calendario ha marcado la entrega de los premios anuales, donde se ha mantenido la idea de llegar a todas las poblaciones del territorio celebrando el acto en el Teatro Wagner de Aspe y la novedad de un nuevo galardón para el «Joven Alma Empresaria».

La presidenta fue la encargada de abrir la gala a la que acudieron numerosos representantes institucionales y empresariales, encabezados por el alcalde de la localidad, Antonio Puerto. Antón destacó la responsabilidad que suponen los 30 años de historia de AEFA: «son tres décadas de compromiso y de responsabilidad. Responsabilidad como familias, como empresarios y como ciudadanos».

Junto a este mensaje, la máxima responsable de la empresa familiar en la provincia quiso subrayar reivindicaciones imprescindibles en materia de financiación, infraestructuras y agua. «Nos unimos las voces que reclaman una financiación justa para nuestra provincia. La falta de Presupuestos Generales desde 2023 nos condena a ser la última provincia en inversión, con un déficit acumulado de 4.000 millones desde 2008. Esto no es un dato técnico: es una injusticia que limita nuestro futuro», destacó. Maite Antón también insistió en «la necesidad de un Pacto Nacional del Agua que garantice cantidad y precio asequible para nuestra agricultura y para el desarrollo económico en general. El agua no puede ser un motivo de enfrentamiento político, sino un bien común gestionado con visión de país».

«Nuestras compañías, grandes o pequeñas, tienen un propósito que trasciende lo empresarial: generar bienestar y mantener vivas nuestras raíces», concluyó.

Tras su intervención, llegó el momento de la entrega de premios. El primer galardón joven recayó en Manual Arias Ríos, quien recogió la estatuilla de manos de sus compañeros de Fórum de Aefa. Arias es un emprendedor que hace años creó marcas como Mohure y más tarde cofundó Menosquince.

A continuación fue el turno para el premio Aefa CaixaBank. La delegada de la entidad en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García, se lo entregó a Demetrio Villena, responsable de la empresa ilicitana Furgonetas Demetrio, quien estuvo acompañado en el escenario por parte de su familia.

El Premio Diputación Provincial de Alicante fue a parar al Grupo Iñesta. El diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor, entregó el galardón a Alfredo Iñesta. La compañía cuenta con excepcional trayectoria que destaca por su fuerte apuesta por la I+D+i y por su estrategia de internacionalización en el campo agrícola. El empresario quiso realizar un reconocimiento póstumo a su padre, «un gran empresario con un espíritu emprendedor extraordinario, que fue quien me animó a formar esta empresa. Fue un verdadero visionario».

Distinción de honor

Como en anteriores ediciones, el Premio de Honor Manuel Peláez Castillo puso el acento en la trayectoria empresarial. En esta ocasión, el premiado fue Ignacio Osborne Cólogan, quien recibió el galardón de manos de Carmen Robles, viuda de Manuel Peláez, y de la presidenta de AEFA, Maite Antón.

Osborne Cólogan compartió una reflexión sobre el valor de las instituciones frente a las personas: «Creo mucho más en las instituciones que en las personas». El directivo compartió con los centenares de asistentes una frase de Bernardo de Chartres, filósofo del siglo XII, que resume su visión del legado compartido: «Vemos más lejos y más cosas porque estamos subidos a los hombros de los gigantes del pasado».

Por último, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrascosa fue el encargado de entregar la estatuilla del Premio AEFA Generalitat Valenciana a Ignacio Alberola. El empresario alcoyano recordó que las trayectorias empresariales largas como la de La Española «son fruto del trabajo de muchas personas a lo largo del tiempo, con iniciativa, imaginación y compromiso».

Además, subrayó el valor simbólico del galardón recibido. «Este premio no es solo un reconocimiento al pasado, sino también un impulso para seguir fieles al propósito fundacional de nuestra empresa: ser excelentes, día tras día, gracias al esfuerzo de quienes han estado, están y estarán. Ellos son el alma invisible que da sentido a nuestro proyecto».

Por su parte, Carrasco reiteró el ejemplo, la visión y al arraigo que representa la empresa familiar en la Comunidad Valenciana.