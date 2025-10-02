Alicante pierde 3.254 empleos con el final de la temporada alta turística
Hostelería y comercio son los sectores que más retroceden, frente a industria, construcción y comercio, que ganan afiliados tras las vacaciones
Suele ser lo habitual y ha vuelto a suceder. La fuerte dependencia que la provincia de Alicante tiene del turismo ha propiciado que en septiembre, coincidiendo con el final de la temporada alta, se hayan perdido 3.254 empleos. Hostelería y comercio, sectores íntimamente ligados a esta actividad, son los que más han retrocedido en número de afiliados a la Seguridad Social, frente a industria, construcción y educación, que han ganado cotizantes a la vuelta de las vacaciones. Con todo, hay que destacar que se trata de la menor pérdida de empleo en un mes de septiembre desde 2022, lo que evidencia que el turismo va desestacionalizándose de forma paulatina. El paro, por su parte, ha tenido un mejor comportamiento, toda vez que ha disminuido en 255 personas.
La provincia de Alicante cuenta con 770.225 afiliados a la Seguridad Social, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de 3.254 menos que el mes anterior, circunstancia que hay que atribuir a la finalización de la temporada alta a nivel turístico. Eso se pone en evidencia con los sectores que más empleos han perdido, que no son otros que la hostelería, que pasa de los 103.143 cotizantes de agosto a 99.977, y el comercio, que cae de los 148.777 a los 144.645.
En el lado contrario, es decir, en el de los sectores que ganan afiliados, figuran los que habitualmente destruyen empleo con la llegada de las vacaciones y ahora lo recuperan con la reanudación de la actividad. Este es el caso de la educación, que ha pasado de los 40.279 trabajadores de agosto a 42.334; la industria manufacturera, que evoluciona de 79.934 a 81.090; y la construcción, que transita desde los 59.932 a 60.693. También experimenta una leve subida la agricultura, al pasar de 4.767 empleos a 5.308.
Paro
Más positivo ha sido el comportamiento del paro, toda vez que se ha reducido en 255, para situarse la provincia en 118.079 desempleados, algo que no suele ser habitual en un mes de septiembre. El sector que más ha reducido parados es la construcción, concretamente 434, lo que deja la cifra total en 10.389. En la industria también hay 171 desempleados menos, lo que sitúa el baremo en 13.578; mientras que en la agricultura hay un descenso de 10, para quedarse en 3.355.
Los servicios, vinculados al turismo, registran un incremento de 147 desempleados, lo que eleva la cifra a 81.413, mientras que el colectivo sin empleo anterior también crece en 213, para situarse en 9.344.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- Así es la crecida del río Segura a su paso por la Vega Baja tras la dana
- La Generalitat priorizará a jóvenes y mayores en las primeras viviendas rehabilitadas en el barrio Miguel Hernández de Alicante
- Iluminar la Isla de Benidorm o poner toldos a lo largo de los paseos marítimos, algunas de las propuestas vecinales
- Yolanda Díaz alerta a los trabajadores: “Con aviso naranja o rojo se puede cambiar la jornada y tienes 4 días de permiso retribuido”
- La derrota de España en el mundial sub-20 acerca el posible regreso de Mendoza