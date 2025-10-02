Alicante pierde 3.254 empleos con el final de la temporada alta turística

Suele ser lo habitual y ha vuelto a suceder. La fuerte dependencia que la provincia de Alicante tiene del turismo ha propiciado que en septiembre, coincidiendo con el final de la temporada alta, se hayan perdido 3.254 empleos. Hostelería y comercio, sectores íntimamente ligados a esta actividad, son los que más han retrocedido en número de afiliados a la Seguridad Social, frente a industria, construcción y educación, que han ganado cotizantes a la vuelta de las vacaciones. Con todo, hay que destacar que se trata de la menor pérdida de empleo en un mes de septiembre desde 2022, lo que evidencia que el turismo va desestacionalizándose de forma paulatina. El paro, por su parte, ha tenido un mejor comportamiento, toda vez que ha disminuido en 255 personas.

La provincia de Alicante cuenta con 770.225 afiliados a la Seguridad Social, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de 3.254 menos que el mes anterior, circunstancia que hay que atribuir a la finalización de la temporada alta a nivel turístico. Eso se pone en evidencia con los sectores que más empleos han perdido, que no son otros que la hostelería, que pasa de los 103.143 cotizantes de agosto a 99.977, y el comercio, que cae de los 148.777 a los 144.645.

Camareros en un restaurante de Alicante. / PILAR CORTES

En el lado contrario, es decir, en el de los sectores que ganan afiliados, figuran los que habitualmente destruyen empleo con la llegada de las vacaciones y ahora lo recuperan con la reanudación de la actividad. Este es el caso de la educación, que ha pasado de los 40.279 trabajadores de agosto a 42.334; la industria manufacturera, que evoluciona de 79.934 a 81.090; y la construcción, que transita desde los 59.932 a 60.693. También experimenta una leve subida la agricultura, al pasar de 4.767 empleos a 5.308.

Paro

Más positivo ha sido el comportamiento del paro, toda vez que se ha reducido en 255, para situarse la provincia en 118.079 desempleados, algo que no suele ser habitual en un mes de septiembre. El sector que más ha reducido parados es la construcción, concretamente 434, lo que deja la cifra total en 10.389. En la industria también hay 171 desempleados menos, lo que sitúa el baremo en 13.578; mientras que en la agricultura hay un descenso de 10, para quedarse en 3.355.

Los servicios, vinculados al turismo, registran un incremento de 147 desempleados, lo que eleva la cifra a 81.413, mientras que el colectivo sin empleo anterior también crece en 213, para situarse en 9.344.