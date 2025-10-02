Avecal renueva su Junta Directiva con la entrada de dos empresas eldenses

La Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (Avecal) va cumpliendo etapas y ha renovado parcialmente su Junta Directiva, que seguirá teniendo al empresario Vicente Pastor como presidente de la patronal de la Comunidad Valenciana. El órgano directivo sumará a los empresarios Manuel García de Senator Shoes y a Milagros García de Mila y Pedro García como nuevas incorporaciones, constituyendo un órgano en el que quedan representados los distintos modelos de negocio de la industria del calzado y marroquinería.

De esta manera, la Junta Directiva ha quedado integrada por los vocales Jessica García (Calzamedi), Kiko Gonzálvez (Calzados Futurmoda), Rosana Perán Bazán (Pikolinos), Ivana Alonso (Zapateli), Manuel García (Senator Shoes), Milagros García (Mila y Pedro García) y Germán Navarro (Gioseppo), que asumirá el cargo de vicepresidente primero y tesorero. Mari Ángeles López seguirá como secretaria general de la entidad.

Los empresarios Tomás Antón (Calzados Marian), Raúl Martínez (Zindacal y Zappas) y Mª Remedios Pérez (Bolsos Mª Remedios Pérez), han dejado sus vocalías. El presidente de Avecal ha agradecido a los miembros salientes su dedicación, trabajo y esfuerzo durante su mandato. Mediante este cambio se inicia una etapa directiva en la que la patronal mantendrá sus principales líneas de actuación, centradas en los grandes retos estratégicos que debe afrontar la industria del calzado como la sostenibilidad, la digitalización y el relevo generacional para no perder competitividad.

Un momento de la constitución de la nueva Junta Directiva de Avecal. / INFORMACIÓN

Hoja de ruta

Además de estos desafíos, según ha apuntado Pastor, “nos enfrentamos a otras cuestiones como la elevada carga fiscal y burocrática que se aplica a nuestras empresas, que disminuyen la capacidad operativa de nuestro sector”. “Necesitamos que, desde las administraciones, se establezca un marco laboral y fiscal favorable para que nuestras empresas puedan trabajar y ampliar su capacidad de inversión, así como incorporar innovaciones en sus procesos productivos”, ha remarcado el presidente de Avecal.

“Tenemos mucho trabajo por delante, en un momento donde el sector está preocupado por la evolución del consumo en los productos de moda. Una preocupación que se suma a la incertidumbre generada por la crisis arancelaria con EEUU, que aunque se ha aclarado, ahora es cuando estamos empezando a ver las primeras consecuencias de la subida arancelaria, con una caída hacia este país de nuestras exportaciones del 3,7% en el acumulado de enero a julio”, ha explicado Pastor.