Así ayuda el diseño a triunfar a marcas como Carmencita, Hispatinas y Vigar

Cuando en los años veinte del siglo pasado la industria del azafrán se encontraba en plena expansión en Novelda, nada distinguía a los pequeños sobres blancos que envolvían las hebras de este preciado condimento salidos de uno u otro 'porche', como tradicionalmente se denomina en la zona a los establecimientos especializados en esta actividad. Eran todos iguales, hasta que Jesús Navarro decidió marcar los suyos con una reproducción de una foto de su hija Carmencita. El resto ya es historia.

La imagen de la niña con el rizo sobre la frente y un sombrero cordobés se ha convertido en todo un icono de la cultura popular española y en una de las marcas más reconocibles del sector agroalimentario nacional, con más de 108 millones de facturación.

Es solo uno de los ejemplos que este jueves se han puesto sobre la mesa durante el II Congreso Internacional de Diseño, sobre cómo esta disciplina puede ser clave a la hora de que los productos de una empresa triunfen o pasen totalmente desapercibidos. Un encuentro organizado por la Cámara de Alicante, que ha reunido en las instalaciones de Distrito Digital a representantes de instituciones como la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), la Oficina Española de Patentes y Marcas, el colegio de abogados o jueces especializados.

No en vano, como ha recordado el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, el diseño genera ya un negocio de más de 3.700 millones anuales en la Comunidad Valenciana -el equivalente al 2,3 % del PIB-, y Alicante es la capital europea de la propiedad intelectual, gracias a la presencia de la EUIPO o del Tribunal Europeo de Marcas, según ha recordado el director del congreso, Enrique Martín.

Costes

El actual director general de Carmencita, Jesús Navarro Alberola, ha recordado cómo la marca ha ido profesionalizando su diseño desde los años setenta, cuando su padre copiaba los envases que veía en la gasolinera, hasta la actualidad, donde se ha convertido en todo un referente. "Una de las primeras veces que recurrimos a un diseñador profesional fue con el paellero, en los años ochenta. Costó 1,2 millones de pesetas y pensé que mi tío (entonces el presidente de la firma) me iba a matar", ha recordado el empresario.

Sin embargo, fue todo un éxito y aún a día de hoy es uno de los productos que aporta mayor facturación a la compañía.

"Mi empresa cumple 35 años y vendemos en 50 países, exportando el 70 % de nuestra producción. Y eso ha sido gracias al diseño. La marca es conocida, pero si hemos sobrevivido y crecido ha sido por el diseño", ha recalcado también el director general de Hispanitas, Luis Chico de Guzmán, que, eso sí, ha lamentado la "lentitud" de los procesos para luchar contra la piratería.

Asistentes y organizadores del II Congreso de Diseño Internacional de Alicante. / Alex Domínguez

"El problema es que ahora cualquiera con un móvil puede hacer una foto en una feria y que las copias de tus modelos estén en las tiendas en un mes", ha denunciado, antes de reclamar más herramientas para paralizar las ventas de estas falsificaciones rápidamente.

En cualquier caso, Chico de Guzmán da por bien empleado el esfuerzo que supone registrar y proteger los diseños. Esta apuesta por la diferenciación le ha sido muy útil a la marca, por ejemplo, cuando gracias al botín Andes -uno de los más copiados de su historia- logró darle la vuelta a la situación, tras varios años de caída de ventas.

Escobas de diseño

También el diseño es lo que consiguió convertir un pequeño negocio familiar de fabricación de escobas, en una empresa que factura millones de euros gracias a unos modelos más que atrevidos. "Cuando mi hermano y yo cogimos el negocio nos preguntamos como podíamos hacer que un producto tan básico, que es lo primero que quieres esconder en la casa, aportara algo más que funcionalidad. Algo que nos convirtiera en identificables, que pudiera defender también un poco más los precios", ha relatado Vicent García, cofundador de Vigar.

La firma de Gata de Gorgos es también un ejemplo de cómo la defensa de la propiedad intelectual siempre es un buen negocio. Fue cuando vio en una promoción de una conocida multinacional una copia de uno de sus productos estrellas. En varias ocasiones habían intentado vender sus productos a esta misma compañía y no lo habían conseguido, pero la denuncia del plagio les abrió de par en par sus puertas.

El comercio electrónico es otro de los agujeros por los que actualmente se cuelan más falsificaciones, aunque, como ha señalado García, cuando los diseños están registrados los Marketplace siempre se avienen a retirar estas copias.

Un momento de la apertura del II Congreso de Diseño Internacional de Alicante. / Alex Domínguez

En cualquier caso, los empresarios consideran que los castigos que se imponen a los infractores deberían ser más elevados. "Muchas veces hay empresas importadoras de Asia que, si les imponen un castigo ligero, prefieren pagar y seguir copiando", ha denunciado el director general de Hispanitas.

La ventaja europea

Durante la inauguración del congreso, el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, ha señalado que, si bien normalmente se da más importancia a la innovación tecnológica, en realidad es el diseño lo que muchas veces hace decidirse a los compradores. "Nadie va a una tienda y compra una patente. Es la estética lo que transmite emociones al comprador", ha señalado en su discurso.

Una realidad que supone una ventaja para Europa, más retrasada en la innovación tecnológica, pero que representa toda una potencia en el tema del diseño, ha apostillado Negrão, que ha recordado que la EUIPO registró el año pasado más de 123.000 diseños industriales.

En la misma línea, Alicia Colomer, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha insistido en que el diseño "tiene valor económico" y ha animado a los profesionales del sector a utilizar los distintos mecanismos que existen para protegerlos.

Por último, el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, ha defendido la necesidad de tratar el diseño como un activo económico más de las empresas, mientras que la concejala de Alicante Ana Poquet ha destacado la importancia del turismo de congresos en la ciudad.