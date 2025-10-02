César Quintanilla oficializa su candidatura a la presidencia de CEV Alicante

El guión previsto se ha cumplido y tras el comunicado del actual presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, indicando su retirada de la presidencia ha seguido otro del presidente de Uepal, César Quintanilla, confirmando su intención de optar a dicho cargo. La sintonía confirma el cierre de filas hacia el nuevo candidato que tras las elecciones se convertirá en el cuatro responsable de la patronal alicantina de la "era autonómica".

Quintanilla ha asegurado que "confía en abrir un periodo de unidad empresarial y defensa férrea de los intereses empresariales de la provincia de Alicante", un proyecto que se articula a través de la Comunidad Valenciana y sus territorios. En primer término, el empresario alicantino ha tenido palabras de agracedimiento hacia el presidente saliente, sobre quien ha dicho que "seguirá siendo un activo fundamental del asociacionismo empresarial". El presidente de Uepal ha subrayado "la capacidad de diálogo, la tendencia a tender puentes y la mirada preclara", además de su "experiencia y conocimiento que será de gran utilidad en el futuro".

El candidato ha avanzado que su proyecto tiene como objetivo "trabajar por la unidad empresarial, la defensa de los intereses compartidos del territorio de la provincia de Alicante y sus comarcas, fortalecer la influencia del asociacionismo empresarial de la Comunidad Valenciana y reforzar las reivindicaciones de los distintos sectores empresariales".

Quintanilla se ha comprometido a trabajar duro por la cohesión territorial en la Comunidad Valenciana, en la defensa de los intereses individuales de cada sector y en la "necesaria visibilidad y capacidad de influencia de la provincia de Alicante en connivencia con el proyecto global compartido de la Comunidad Valenciana, que se sustentará en un proyecto coral y compartido".

Los grandes temas de la provincia, a juicio de Quintanilla, son compartidos por todo el sector empresarial, que tiene que ver con la cohesión territorial de los territorios de la Comunitat; la falta de infraestructuras en la provincia; la situación de infrafinanciación, tanto de la Comunidad como específicamente de la provincia; la necesidad de garantizar agua en la provincia de Alicante, con especial atención a los trasvases del Júcar y del Tajo; así como la necesidad de disponer de nuevo suelo industrial, reducir la carga burocrática y seguir trabajando en la simplificación fiscal que asegura la continuidad de las empresas que tienen un claro carácter familiar.